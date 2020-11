Des supporters du Rugby Club Toulonnais lancent l'idée d'un trophée "Christophe-Dominici"

Après le décès brutal de Christophe Dominici, un club de supporters toulonnais lancent sur les réseaux sociaux l'idée d'un trophée "Christophe-Dominici". Il serait remis, chaque saison aux vainqueurs de la double confrontation entre le RCT et la Stade Français, les deux clubs de l'ailier.

Moins de 24 heures après avoir partagé cette idée sur les réseaux sociaux, le message des "Fils de Besagne", club de supporter du Rugby Club Toulonnais, a été vu par près de 30.000 personnes. Les plus grands noms du rugby ont même partagé le message et l'idée ! Les supporters toulonnais, très affectés après la disparition brutale de Christophe Dominici, veulent créer un trophée en sa mémoire.

Stade Français - RCT ce dimanche soir

Le trophée "Christophe-Dominici" serait attribué, chaque année, au vainqueur des deux rencontres de la saison régulière entre le RCT et le Stade Français, les deux clubs professionnels où l'ailier a évolué. "Les Fils de Besagne" aimeraient que ce trophée soit attribué dès cette saison... avec une première confrontation chargée d'émotion ce dimanche 6 décembre à 21 heures au Stade Jean-Bouin.

Inscrire son nom et ses valeurs dans la durée

Julien Perpère, président des "Fils de Besagne", explique à France Bleu Provence que "les deux clubs, leurs joueurs et leurs supporters pourraient se retrouver tous les ans autour des valeurs incarnées par Christophe Dominici. Les hommages sont très nombreux en ce moment, et c'est normal, mais nous voulons inscrire cet hommage et son nom dans la durée."

Les obsèques de Christophe Dominici auront lieu ce vendredi 4 décembre à 14h30 en l'église Saint-Louis de Hyères. Une cérémonie religieuse se tiendra également ce mercredi 2 décembre à Boulogne-Billancourt.