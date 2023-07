"Des surfaces brûlées à perte de vue, c'est chaotique", un pompier de Tours de retour des méga-feux du Canada

C'est avec une petite mine que le caporal Mathieu Portrait est revenu à la caserne de Tours. Arrivé à l'aéroport Marseille-Marignane à 2 heures du matin vendredi, il a ensuite pris plusieurs correspondances pour rentrer en Touraine en fin de matinée ce vendredi. A ça, il faut ajouter le jet-lag : le caporal était au Canada pendant trois semaines. Là-bas, avec 119 autres sapeurs-pompiers français, il est venu en aide aux canadiens sur les méga-feux qui martyrisent le pays depuis plusieurs mois.

ⓘ Publicité

Tout s'est fait très rapidement fin juin. Le COGIC, le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, demande aux services départementaux d'incendie et de secours (le SDIS) si des pompiers sont volontaires pour partir en renfort au Canada. Le caporal Portrait lève la main, trois jours après, il décollait.

"Tout est démesuré"

A son retour, il est accueilli chaleureusement par ses collègues. Mais le caporal de 25 ans, n'en revient toujours pas. "Il faut le voir pour le croire. C'est impressionnant, tout est démesuré. Je ne pensais pas que c'était à ce point là. C'est des surfaces brûlées à perte de vue, c'est chaotique."

Les forêts québécoises ravagées par les flammes - Carlo Zaglia / DGSCGC

Le pompier tourangeau a combattu deux incendies dont un de 110.000 hectares au nord du Québec. Le feu étant aussi sous terre, dans la tourbe, il a fallu creuser, tout comme abattre des arbres. La surface étant tellement étendue, le pompier s'est rendu sur place en hélicoptère tous les jours, "si on m'avait dit un jour que j'irai au travail en hélicoptère un jour je n'y aurais pas cru !" plaisante-il.

Les pompiers français se rendant sur place en hélicoptère - Carlo Zaglia / DGSCGC

Les pompiers français en action dans la forêt québécoise - Carlo Zaglia / DGSCGC

Une expérience qui va le marquer à vie. D'autant qu'il est reparti avec un sentiment de frustration. "Moi, ce que je retiens le plus c'est l'impuissance : l'impuissance des hommes par rapport à ça. Quand on est pompier, on se dit qu'on va éteindre le feu. Effectivement, là, on se rend compte qu'on ne peut pas forcément faire face à une force de la nature. On ne peut pas."

Le caporal Mathieu Portrait n'hésitera pas à retenter l'expérience si elle se présente de nouveau à lui. En attendant, un peu de repos est mérité, même s'il sera de courte durée : le caporal est parti sur ses congés et reprend sa garde dès dimanche 23 juillet.