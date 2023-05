Des symboles nationalistes tagués à Mayenne, la mairie porte plainte

Plusieurs symboles nationalistes comme des fleurs de lys, une croix de Jérusalem ou un cœur vendéen ont été découverts sur des murs à Mayenne ce mardi. "Ces tags sont un délit et donc doivent être condamnés avec la plus grande fermeté et les auteurs retrouvés et punis par la loi."

Une plainte a été déposée en gendarmerie.