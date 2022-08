Des tablettes tactiles offertes à des résidents d'Ehpads pour recréer du lien dans la Manche

C'est une petite révolution pour les résidents de l'Ehpad du centre hospitalier de Carentan-les-Marais, dans le centre-Manche. Ils viennent de recevoir quatre tablettes tactiles, offertes par le Conseil départemental des jeunes, à l'issue de leurs deux années de mandat. Le but : réduire la fracture numérique et permettre aux résidents de davantage communiquer avec leurs proches.

Un moment de partage intergénérationnel

"Le numérique a une très grande place aujourd'hui, mais beaucoup de gens n'ont jamais vécu avec et ne savent pas ce que c'est. Ça nous fait plaisir d'aider ces personnes âgées et leur apprendre à communiquer avec l'extérieur", explique Maxime Embareck, collégien de Coutances et président de la commission "Un monde numérique" au Conseil départemental des jeunes.

Pour la plupart des résidents, la découverte est effectivement totale. "Je n'ai même pas d'ordinateur, mais il faut essayer. C'est une bonne idée pour se mettre dans le coup !", lance Odile, 86 ans, qui écoute attentivement les explications des jeunes élus. Sa fille Patricia approuve. "J'espère que ça va aider les résidents à se mettre dans le monde des vivants."

Maintenir le lien entre les résidents et leurs proches

Un projet d'autant plus salué après deux ans de Covid. "Avec les confinements, ça n'a pas toujours été évident. Il y aurait eu une tablette pour se voir, ça aurait été bien", souligne-t-elle. Les résidents pourront désormais voir leur famille et leurs proches en visio ou tout simplement jouer à des jeux en ligne. "Pouvoir être présent dans des moments festifs et voir quelqu'un qu'on aime, même à distance, c'est beaucoup d'émotions et d'échanges pour eux", se réjouit Sylvie Leprivey-Durand, cadre de santé et responsable de l'Ehpad.

Grâce aux tablettes tactiles, les résidents peuvent communiquer par visio avec leurs proches ou jouer à des jeux en ligne, comme ici au Scrabble. © Radio France - Chloé Martin

Encore faut-il savoir se servir d'une tablette. Les jeunes élus prennent donc le temps d'apprendre les bases aux résidents et ont rédigé un petit guide. "L'initiative de ces jeunes leur fait du bien. On va à leur rencontre, on s'intéresse à eux, ils existent", ajoute la cadre de santé. Au total, cinq Ehpads de la Manche ont été sélectionnés pour recevoir chacun quatre tablettes tactiles.