Talence : des habitants tirent la sonnette d'alarme après de nombreux cambriolages près du squat "L'Ascenseur"

A Talence, des riverains et commerçants ont été cambriolés ces dernières semaines. Ils pointent du doigt le squat "L'Ascenseur" qui accueille depuis novembre plus d'une centaine de migrants, des familles, des enfants et des hommes seuls. La mairie a renforcé les patrouilles de la police municipale.

Talence, France

Des riverains et des commerçants cambriolés à Talence, près d'un squat de migrants. Ce squat, l'Ascenseur, accueille depuis novembre 2018 plus d'une centaine de Syriens, Nigérians ou encore Albanais dans les bâtiments vides de l'Université de Bordeaux au 40 rue Lamartine. Il y a encore deux mois, la situation était calme selon les Talençais des alentours, mais depuis quelques semaines, le squat grandit, les vols se multiplient et le voisinage craint une recrudescence de la délinquance.

Une insécurité qui inquiète le voisinage mais aussi les familles réfugiées

Pierre travaille et vit à 300 mètres du squat. Il y a quelques semaines, son bar a été cambriolé, par un homme retrouvé dans le squat avec une partie du butin volé. Depuis, il n'est pas rassuré, il a rejoint un collectif de riverains tous préoccupés par la montée des cambriolages dans leur quartier. Il y aurait eu selon Pierre au moins une douzaine de cambriolages "sur la partie commerçante, je ne compte même pas les riverains puisqu'il y en a également dans les garages, dans les maisons, les voitures et des personnes agressées sur les trottoirs". Depuis quelques semaines, il dit constater une baisse de la fréquentation de clients dans son bar, des riverains inquiets la nuit.

A la mi-janvier, ce collectif de riverains a rencontré les utilisateurs du squat pour leur faire part de leurs inquiétudes. Une rencontre qui n'a pas du tout rassuré Pierre : "cela ne nous a pas été d'une grande utilité parce qu'au final les incivilités ont continué".

Une inquiétude partagée par les réfugiés eux-mêmes, des familles pour la grande majorité. Dans un des neuf bâtiments occupés, entre deux chambres de fortune, deux hommes discutent d'incidents récents. Un homme pris en flagrant délit de vol une nuit par Silvesta, un réfugié nigérian. "Je l'ai vu volé, je l'ai attrapé et j'ai appelé la police". Il n'est pas rassuré, lui qui du haut de ses 25 ans a fui son pays avec sa femme, connu la rue en France pendant deux mois avant de trouver un abri à L'Ascenseur. "On leur en veut, ils nous donnent une mauvaise réputation" s'insurge Silvesta. Face aux riverains et membres des associations qui gèrent le squat, il martèle une promesse : "si on nous aide à les déloger, on le promet, on n'entendra plus parler de ce lieu en mal".

Une pièce du squat transformée en chambre pour une famille de Syriens © Radio France - Laurine Benjebria

Une autre chambre de fortune occupée dans le squat de Talence © Radio France - Laurine Benjebria

Les hommes seuls sont mis en cause

Les membres du collectif qui gère le squat se sont sentis démunis ces dernières semaines, complètement dépassés par les événements. "_On aspirait à ce que ce soit un lieu paisible, au calme pour des familles, mais il y a des hommes seuls qui sont venus", explique Féfé l'un des membres du collectif. Des hommes seuls d'une vingtaine d'années pointés du doigt aussi bien par les autres réfugiés que par les riverains. La ville a donc renforcé les patrouilles de la police municipale. "On a une patrouille de police qui circule toutes les demies-heures dans l'ensemble du quartier" affirme le maire de Talence, Emmanuel Sallaberry. Le maire qui appelle à une prise en charge collective de la situation : "pour la partie sociale, il faudra que la réponse soit apportée par l'ensemble des collectivités, et en premier lieu l'Etat et le préfet"._

"Il faut qu'on apporte une réponse humaine étalée sur l'ensemble du territoire parce que la concentration de personnes au même endroit forcément aboutit à des dérives"

De son côté, le collectif assure avoir pris ses dispositions et viré ces hommes seuls, ce que démentent plusieurs riverains.

Un squat menacé d'expulsion

En parallèle, l'Université de Bordeaux, gestionnaire des lieux, a déposé plainte pour dégradation et détérioration en novembre. Elle a également déposé une requête en expulsion. Une expulsion qui ne se fera qu'une fois l'enquête sociale réalisée.

Dans un communiqué en date du 12 février, 5 jours après la notification de l'ordonnance d'expulsion par un huissier, l'Université de Bordeaux se dit "soucieuse de la précarité dans laquelle se trouvent les familles, les jeunes mineurs ou les personnes qui sont actuellement dans les locaux rue Lamartine". Elle ajoute étudier "la possibilité de proposer, pour une durée temporaire, des locaux inoccupés aux acteurs institutionnels ou associatifs qui oeuvrent dans le domaine de l'hébergement d'urgence". Une pétition en ligne contre cette menace d'expulsion a été créée, recueillant plus de 500 signatures.