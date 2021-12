Des Tasers pour la police municipale de Clermont-Ferrand

C'était un engagement de campagne du maire de Clermont-Ferrand. Olivier Bianchi, vient de doter la police municipale de 12 pistolets à impulsions électriques Tasers. Ils seront répartis chez les 45 agents. Il y aura désormais au moins un Taser par équipe se déplacent à trois agents par patrouille.

Cette arme à létalité réduite de catégorie B peut envoyer des décharges jusqu'à 50.000 volts. "Le Taser envoi une impulsion électrique qui désolidarise les muscles du cerveau. L'individu se crispe et tombe donc au sol", explique Mario Matthieu, chef de service de la police municipale de Clermont-Ferrand.

La police municipale de Clermont-Ferrand possède désormais 12 Tasers © Radio France - Thomas Loret

Des policiers municipaux plus en sécurité

Avec ces Tasers, les policiers municipaux se sentent plus en sécurité. "On sent que les jeunes ont envie d'en découdre, ils sont plus virulents aujourd'hui. Ça peut nous sauver la vie. Avec mon bâton télescopique et ma gazeuse, je ne peux pas faire face à un couteau" assure Laure, policière municipale depuis 2015.

Mais cette arme, très visible grâce à sa couleur jaune doit d’abord servir d'arme de dissuasion et être utilisée en tout dernier recours. Les agents doivent suivre une formation de trois jours pour pouvoir utiliser ces Tasers. Le coût de cette mesure est de 40.000 euros pour les équipements et 13.000 euros pour les formations.