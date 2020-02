Des taux de pesticides trop élevés détectés dans l'eau de Châteauroux

L'ARS a contrôlé plus de 700 substances dans l'eau de Châteauroux

Châteauroux, France

Si vous êtes habitants de l'agglomération de Châteauroux, peut-être avez-vous remarqué ces quelques caractères sur votre facture d'eau : le taux de pesticide dépasse largement le seuil réglementaire pour Châteauroux Sud et La demoiselle Ouest.

Le détail des analyses de la facture d'eau reçue par les habitants de Châteauroux Métropole © Radio France - Gaëlle Fontenit

Pour bien comprendre ces chiffres, la rédaction de France Bleu Berry s'est adressée à l'Agence Régionale de Santé, qui gère ces analyses : "Nous avons testé plus de 700 molécules, détaille Philippe Vansyngel, ingénieur à l'ARS Centre-Val-de-Loire. Sur le réseau de distribution Châteauroux Sud, en ce qui concerne les pesticides, nous avons recherché 564 molécules. Trois dépassent le seuil réglementaire dont l'Esa metazachlore, qui atteint un seuil de 0.468 µg/L en teneur maximale. C'est au delà du seuil réglementaire qui est de 0,1 µg/L".

Concrètement, cela signifie que sur les trois molécules qui dépassent le seuil réglementaire, l'Esa metazachlore est celle qui présente le taux le plus élevé. Les taux des deux autres ne sont pas communiqués.

De plus en plus de molécules recherchées

"Le nombre de molécules testées est croissant au fur et à mesure de la recherche scientifique. Peut être que ces molécules étaient déjà présentes avant, mais nous ne les recherchions pas, faute d'avoir la capacité scientifique de le faire" précise Philippe Vansyngel.

Quels risques pour la santé ?

Reste que ces chiffres peuvent effrayer. "L'eau est l'aliment le plus contrôlé en France. Ici, elle est parfaitement consommable. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (Anses), qui a émis un avis en 2019, a classé ces molécules "non pertinent". C'est un avis qui inclut toutes les population y compris sensibles comme les jeunes enfants ou les femmes enceintes..."

Si la réponse de l'ARS est claire quant à la molécule du pesticide Esa metazachlore, elle est plus évasive lorsque l'on évoque le cumul des molécules ingérées. En effet, même si trois molécules seulement dépasse le seuil, plusieurs autres sont présentes dans l'eau du robinet en plus faible quantité et ce cocktail finit donc dans le verre d'eau que l'on se sert. "Il y a assez peu d'études référencées sur la question. Néanmoins, il y a une limite du cumul fixé nationalement à 0.5 µg/L pour qu'il n'y ait pas de risque sur la santé". Limite tout juste dépassée en 2018 à Châteauroux : 0.509µg/L ont été mesurés en "somme des pesticides".

Comment améliorer la situation

Conscients de ce problème, les élus de Châteauroux Métropole assurent travailler à établir un diagnostic. "Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour d'abord trouver l'origine de ces pesticides, assure Didier Barachet, vice président en charge notamment de l'eau. Viennent elles de la nappe du forage ou de nappes phréatiques plus profondes ? Ensuite, ce qui peut être fait, c'est la protection des captages en concertation avec les agriculteurs. Peut être faut il être plus rigide avec des changements à 100% des cultures autour des captages pour qu'il n'y ait pas de pesticides utilisés"

Châteauroux Métropole confirme que l'eau du robinet est de bonne qualité et ne présente aucun risque sanitaire.