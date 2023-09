Des taxis payés par l'État pour aider au déplacement des victimes de violences conjugales dans les Deux-Sèvres

"C'est l'un des chaînons manquants pour permettre une bonne prise en charge des victimes de violences conjugales, pouvoir répondre au besoin de se déplacer facilement", explique la préfète des Deux-Sèvres Emmanuelle Dubée. Ce vendredi 22 septembre, une convention a été signée entre la préfecture, les taxis, la gendarmerie et l'hôpital de Niort pour faciliter le transport des victimes de violences conjugales que ce soit pour aller en urgence dans un autre hébergement, se rendre à la gendarmerie ou encore faire une expertise médicale.

4000 euros pour 2023

Surtout que dans le département, "la mobilité est un enjeu", rappelle la préfète. "Les personnes victimes n'ont pas toujours accès facilement à un véhicule et parfois n'ont même pas le permis de conduire". L'État débloque une enveloppe de 4000 euros pour l'année 2023.

Une dizaine de taxis ont intégré le dispositif pour l'instant, à différents endroits du département. "On n'a pas sollicités tous les taxis du département. Comme ce sont des transports qui peuvent être à des heures de nuit, le dimanche, on a essayé de trouver des gens très motivés sur ces dossiers. Et on étoffera en fonction des demandes dans certains secteurs qui seront peut-être plus fortes que dans d'autres", développe François Brandy, président de l'union départementale des artisans taxis des Deux-Sèvres.