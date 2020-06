Des Tchétchènes de Nice prennent la parole après les violences aux Liserons

Des jeunes Tchétchènes ont tenu une conférence de presse ce mardi à l'Est de Nice, ils se sentent stigmatisés par les autorités et refusent qu'on les assimile à des trafiquants de drogue

Ils se présentent comme des membres de la communauté tchétchène de Nice -plus de 10 000 personnes - et réagissent aux propos du maire de Nice, entre-autres, après les violents affrontements survenus dans le quartier des Liserons dimanche soir. Une dizaine de personnes, en majorité des jeunes hommes âgés d'une trentaine d'années, ont tenu ce mardi une conférence de presse devant la résidence Les Chênes, boulevard Louis-Braille. C'est dans ce quartier Saint-Charles de l'Est de Nice que des dealers ont été chassés début mai par les habitants, aidés par des familles Tchétchènes. Cette communauté se sent stigmatisée par les autorités, le maire de Nice et les médias. Elle refuse l'amalgame entre Tchétchènes et trafiquants de drogue et réfute tous liens avec les événements de Dijon qui tombent "par hasard" au même moment.

"Choqués par les mots de Christian Estrosi"

Le maire de Nice a annoncé le déploiement aux Liserons d'une compagnie de CRS, il évoque "une guérilla, une lutte armée entre bandes rivales pour s'approprier des points de vente de drogue. La communauté Tchétchène se livre notamment à ce commerce illégal."

Timor et Chamil, deux jeunes franco-tchétchènes se disent intégrés à Nice, ils ont grandi ici, ont fait des études, travaillent et parlent bien français, "le maire connait très bien notre communauté, d’autant plus que quand nos ressortissants, des sportifs de haut niveau par exemple, ont de bons résultats aux jeux olympiques ou en championnat de France, en lutte notamment, le maire nous cite comme modèle d’intégration, on ne comprend pas aujourd'hui .»

Une impression de retour en arrière, dans un pays qu'ils ont fui, où dans les cas de réussite sociale, on assimilait des Tchétchènes à des russes, dans le cas contraire, ils étaient des Tchétchènes avec cette connotation péjorative, expliquent-ils.

"Tout a commencé par des heurts entre trafiquants et Tchétchènes"

Issa, membre de la communauté tchétchène lui aussi, évoque les incivilités et les provocations de la part de dealers aux Liserons : "Ils barrent l'impasse aux habitants pour faire leur trafic, j'ai de la famille qui habite là-bas, ils sont réfugiés politiques et se sentent en insécurité. La police est impuissante, les immeubles sont souillés, ça sent le cannabis partout. Ils n'ont qu'une envie c'est partir."

Selon la version donnée lors de cette conférence de presse, tout aurait commencé par une altercation à la sortie d’un parking aux Liserons la semaine dernière, deux jeunes Tchétchènes auraient été passés à tabac. Le lendemain, des Tchétchènes discutent avec des personnes d'origine maghrébine du quartier pour calmer les esprits. Jeudi, des tirs retentissent dans le quartier, "ce serait parti d’une bouteille jetée par terre et non à la poubelle." Bilan, un jeune homme de 19 ans d'origine maghrébine est blessé au couteau. Soupçonné d'avoir tiré des coups de feu auparavant, il est mis en examen pour tentative de meurtre. Deux de ses amis ont été placés en détention provisoire et mis en examen pour tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, violences aggravées.

"Ce n'est pas une lutte de territoire entre trafiquants de drogue"

"On n'est pas dans une reconquête de points de trafics de drogue. Aux Liserons, les autorités n’ont qu’à aller chercher des dealers tchétchènes il n'y en a pas. Ce matin la police était sensée être présente, les deals continuaient dans la rue" affirme Issa.

Dimanche, les Tchétchènes parlent d'un "conflit qui voulait se régler verbalement mais des personnes ont été accueillies directement avec des armes automatiques". Trois personnes d'origine tchétchène ont été blessées. Quatre autres comparaîtront prochainement devant le tribunal correctionnel pour port de couteau.