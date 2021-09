Des téléphones remis aux victimes de violences conjugales ou aux plus démunis à Châteauroux

En 2021, comment imaginer la vie sans téléphone portable et sans smartphone ? Et pourtant, c'est le quotidien de certaines personnes en difficulté financière ou sociale. À Châteauroux, quatre points de collecte avaient été disposés du 5 juin au 1er juillet pour déposer des téléphones portables qui n'étaient plus utilisés. Ils ont permis de récupérer une trentaine d'appareils, souvent des smartphones ensuite reconditionnés pour être en parfait état de marche.

Des téléphones en priorité pour les victimes de violences conjugales

Les téléphones ont été remis ce lundi à Solidarité Accueil pour ensuite les redistribuer. "On a des personnes qui n'ont pas du tout de téléphone et c'est un handicap. Il n'y a plus de cabine téléphonique dans les rues donc on ne peut pas appeler le 115 pour un hébergement d'urgence par exemple", indique Sylvie Berthault, directrice du pole social et médico-social de l'association dans l'Indre. La priorité sera donnée aux femmes victimes de violences conjugales. Dans la précipitation au moment de fuir le domicile, certaines partent sans leur téléphone portable. D'autres n'en ont tout simplement pas. "Les démarches pour avoir une nouvelle ligne prennent beaucoup de temps, c'est inconfortable. Avoir un téléphone, c'est un vrai plus", souligne Imane Jbara-Sounni, adjointe au maire en charge des affaires sociales.

À Châteauroux, certaines victimes de violences conjugales bénéficient du dispositif "Mon Shérif". Un bouton d'alerte en cas de menace mais qui doit être relié à un smartphone. "Pour utiliser toutes les fonctionnalités de cet outil, il faut donner un téléphone portable à ces femmes", reconnaît Imane Jbara-Sounni.

Sans téléphone, beaucoup de démarches administratives sont compliquées

Un smartphone, ça peut coûter 150 euros mais le budget monte rapidement si on veut d'un téléphone de meilleure qualité. Dans tous les cas, c'est un montant souvent trop important pour certaines personnes en difficulté financière. Et c'est ensuite un frein social. "On va le remettre à des familles qui en ont besoin. C'est un outil incontournable, on a tout sur un smartphone. Ça devient obligatoire pour les démarches administratives et sociales", confirme Sylvie Berthault, de l'association Solidarité Accueil.

Le téléphone fait partie de nous, on ne peut plus vivre sans téléphone portable

"Ça nous paraît normal mais quand on est sans moyens, sans ressources ou sans habitation, on sent la différence", souligne Imane Jbara-Sounni. "On nous demande de faire de plus en plus de démarches de façon dématérialisée. Par exemple l'inscription et la réactualisation chaque mois à Pôle emploi. C'est beaucoup plus simple d'avoir un smartphone, une adresse mail et d'être joignable", conclut l'adjointe au maire de Châteauroux.