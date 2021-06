Des températures estivales ce week-end en Provence, jusqu'à 37 degrés dans les terres !

Il va faire très chaud ce week-end en Provence. Des températures estivales sont attendues un peu partout et le thermomètre pourrait même grimper jusqu'à 37 degrés dans les terres ! Prévoyez la casquette et la bouteille d'eau !

La chaleur s'installe en Provence ce week-end. Les températures seront estivales avant la date officielle du début de l'été. Dès ce vendredi le thermomètre commence à grimper, mais ce n'est que le début puisque Météo France annonce des températures au-dessus de 30 degrés.

C'est la journée de dimanche qui s'annonce la plus chaude avec des températures maximales pour le jour : comprises entre 34 et 36 degrés, et 31 degrés de Marseille à La Ciotat. Ces températures sont localement bien au-dessus des valeurs de saison. Même chose dans le Var : de 30 à 33 degrés attendus, et 27 degrés sur la région toulonnaise. Même si la semaine prochaine s'annonce aussi plutôt chaude Météo France ne parle pas pour l'instant de canicule. Mais attention aux coups de soleil si vous allez à la plage !