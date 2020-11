Des TER et TGV en provenance de Champagne-Ardenne déroutés vers Paris gare du Nord

Il faudra prendre son mal en patience ou bien sa voiture ! Cette fin de semaine, la circulation des TGV entre Paris et la région Champagne-Ardenne, des TER Vallée de la Marne sera perturbée en raison de travaux de maintenance sur la ligne entre Noisy-le-Sec et Vaires-sur-Marne. Il s'agit de procéder au remplacement de caténaires explique la SNCF dans un communiqué.

Arrivées et départs en gare de Paris Nord

Les TGV et TER Vallée de la Marne seront au départ et à l'arrivée en gare du Nord du vendredi 6 novembre 21 h 00 au dimanche 8 novembre 12 h 30. Pour les voyageurs au départ de Châlons-en-Champagne et à destination de Paris, il faudra emprunter un car pour aller chercher un TER à Troyes. Le temps de voyage sera allongé d'1 h 30 . Pour les voyageurs au départ d'Epernay et à destination de Paris, l'ensemble du trajet se fera en car de substitution. Le temps de parcours sera de 2 h 30.

Tous les renseignements complémentaires avec l'application l'Assistant SNCF et affichage en gare.