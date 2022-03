Des "tiny houses" pour accueillir les sans-abris à Montpellier

12 mètres carrés pour vivre, ça peut sembler petit. Mais pour des personnes qui ont vécu dans des centres d'hébergement, des squats, ou dans la rue, c'est presque "un havre de paix". C'est ce que pense Frisquette*, qui est accueillie dans une "tiny house" à Montpellier depuis le mois de septembre. Huit personnes en situation de "grande marginalité" sont ainsi hébergées par l'association Gestare depuis quelques mois, quartier Port Marianne.

Frisquette vit dans une "tiny house" à Montpellier Copier

Entre communauté et intimité

Il y a encore des roues sur les tiny houses, mais elles ne vont nulle part. Les petites maisons mobiles restent dans ce grand jardin, derrière un pavillon du quartier, la "villa Georgette". Laetica a emménagé il y a 6 mois dans l'une des ces habitations. "On a le lit, on a la douche, on a les toilettes, on a une cuisine, on a tout ce qu'il faut", décrit-elle. "Pour moi, c'est même mieux qu'un appartement. Je suis moins dans la précarité".

La tiny house n'a pas l'air très grande vue de l'extérieur © Radio France - Nicolas Joly

Des bénévoles, comme Latifa, veillent au respect de l'intimité de chacun. Car si les personnes accueillies ne se sont pas tournées vers des centres d'hébergement d'urgence, "c'est pour une bonne raison", selon elle. "C'est parce qu'il y a beaucoup de monde, que les gens sont souvent les uns sur les autres." Il faut aussi surveiller les comportements, Laurent est encadrant de l'association Gestar : "On est sur des publics avec des difficultés liées à la consommation d'alcool ou de toxiques." Les bénévoles se relaient donc 24h/24 et 7 jours sur 7 pour accompagner les résidents et faire de la médiation en cas de conflit.

L'intérieur permet d'accueillir un lit, quelques meubles, ainsi qu'une kitchenette et des sanitaires © Radio France - Nicolas Joly

*Son nom a été modifié à sa demande.