Des tirs de nuits en Dordogne à cause de la prolifération des sangliers

Les tirs de nuit sont prévus ce jeudi 27 octobre entre 3 heures et 6 heures du matin sur les communes de Chancelade et de Château-l'Evêque

Vous risquez peut-être d'entendre des tirs ce jeudi 27 octobre, entre 3 heures et six heures du matin. Deux lieutenants de louvèterie vont circuler en voiture sur les communes de Chancelade et de Château-l'Evêque pour débusquer des troupeaux de sangliers. Ils interviennent à la demande des services de l'Etat.

D'après le responsable de la société de chasse de Chancelade, les sangliers forment désormais des troupeaux d'une vingtaine d'individus. Les animaux se concentrent dans les communes périurbaines où ils ne sont pas dérangés en revanche, ils provoquent des dégâts chez les particuliers.