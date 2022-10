Des toilettes publiques fermées aux femmes font polémique à Teyran

Un terrain de pétanque, un parc, une MJC : il y a tout pour attirer du monde au camp de Liouse à Teyran, au nord de Montpellier. Problème, les femmes n'ont pas accès aux toilettes publiques sur place. Dans ce bloc sanitaire, les urinoirs ne sont pas entretenus mais ils sont accessibles. En revanche, les cabines où il y a des toilettes avec assise sont fermées à clef. De fait, les femmes et les personnes en situation de handicap ne peuvent donc pas faire leurs besoins. Sachant qu'il n'y a que trois toilettes publiques dans la commune.

Le bloc sanitaire se situe au camp de Liouse, à côté d'un parc et de terrains de pétanque à Teyran. © Radio France - Morgane Guiomard

Un endroit fréquenté et pas de toilettes accessibles

Cristel Capel est assistante maternelle et garde des enfants âgés de 2-3 ans . Elle va souvent les promener au parc du camp de Liouse. Ne pas avoir accès aux toilettes lui pose un réel problème. "Ces enfants sont trop petits pour atteindre les urinoirs. J'ai aussi des filles qui ne peuvent pas faire leurs besoins. Donc on est obligés de le faire à l'extérieur, devant tout le monde, sans intimité. C'est bien dommage d'avoir des toilettes et de ne pas pouvoir les utiliser."

"On a l'impression d'être dans les années 1950" — Béatrice Montel, conseillère municipale dans l'opposition à Teyran

Ces toilettes publiques fermées font polémique dans l'opposition municipale de Teyran. C'est sexiste dénonce Béatrice Montel, conseillère municipale dans l'opposition. "C'est une question d'égalité hommes-femmes. Là, les hommes ont accès et pas les femmes. Même si les hommes n'ont accès que pour le minimum. On est en 2022, on a l'impression d'être dans les années 1950. Il n'y a pas de modernité. Notre argent est utilisé pour faire des toilettes publiques. Et on ne peut pas s'en servir."

La partie masculine de ces toilettes publiques ne sont pas entretenues, mais elles sont accessibles. © Radio France - Morgane Guiomard

"Il n'y a aucun sexisme d'avoir voulu préserver de la délinquance des toilettes publiques" — Eric Bascou, maire de Teyran

Ce n'est pas du tout une question de sexisme se défend le maire de Teyran, Eric Bascou. Mais une manière d'éviter des dégradations. "Nous avons déjà eu plein de tags, on a eu un lavabo arraché, donc c'est tout ça qui nous a amenés à laisser ces toilettes fermées. Pour moi, il n'y a aucun sexisme d'avoir voulu préserver de la délinquance et des tags deux cabines. Maintenant, ça peut importuner, je peux le comprendre."

Eric Bascou se dit ouvert aux propositions de solutions pour les ouvrir tout en évitant les dégradations. Il promet de faire en sorte d'ouvrir les cabines aux femmes et aux personnes handicapées si plusieurs demandes en ce sens lui sont remontée en mairie.

Les cabines sont fermées à clefs et rien n'empêche d'utiliser les urinoirs. © Radio France - Morgane Guiomard

