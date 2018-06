Avignon, France

Le cimetière Saint-Véran d'Avignon, l'un des plus beaux de Vaucluse en raison de ses tombes célèbres et de ses sculptures funéraires, a perdu un peu de sa tranquillité légendaire. Le bruit des débroussailleuses et des coupes-bordures a remplacé le chant des oiseaux nichés dans les arbres centenaires. Mais c'est pour la bonne cause !

Des carrés difficiles d'accès

Une vingtaine de jardiniers travaillent depuis lundi à dégager les parties communes du cimetière, des herbes folles qui les ont envahies à la suite notamment, des pluies incessantes de ces dernières semaines. Certains carrés sont méconnaissables et presque inaccessibles aux familles des défunts.

Un travail minutieux pour les jardiniers mobilisés © Radio France - Daniel Morin

25 hectares à nettoyer en une semaine

Il faudra au moins une semaine pour tout nettoyer à Saint-Véran ainsi que dans les deux autres cimetières de la ville, celui de Montfavet et celui de la Barthelasse, une surface totale de 25 hectares ! Pour ce travail pénible et minutieux, la ville d'Avignon a fait appel à des associations d'insertion (La passerelle et l'Espélido) ainsi qu'à des ouvriers en TIG (travail d'intéret général).

Les jardiniers au travail pour une semaine : reportage de Daniel Morin Copier

Une allée dégagée de ses herbes folles après le passage des jardiniers © Radio France - Daniel Morin

Une Vauclusienne habituée des lieux et très déçue par l'état d'entretien du cimetière Copier

Rares sont les familles qui prennent le temps, comme cette dame, d'entretenir les tombes de leurs parents © Radio France - Daniel Morin

Michel Gontard, maire adjoint d'Avignon : "aucune négligence de la part de la ville" Copier