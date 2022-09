Des Toulousains bénévoles conçoivent une appli pour sauver des vies

L'application et le site Emerga, créés par un organisme toulousain d'intérêt général, doivent être expérimentés dès l'année prochaine en Haute-Garonne. Gratuits, ils pourraient sauver des vies et mieux coordonner les secours. Des conventions avec le SAMU et le SDIS 31 sont en négociation.

Comment aider, porter secours, quand on est témoin d'un accident, d'un malaise ou d'un arrêt cardiaque ? Vous vous êtes sans doute déjà posé la question. D'autant que seulement 20% des Français sont formés aux gestes qui sauvent selon le Ministère de la santé. EmerGa, un organisme toulousain reconnu d’intérêt général, a peut-être la solution. Sa trentaine de bénévoles est en train, avec l'aide de diverses entreprises, de développer une application et un site gratuits pour sauver des vies.

Prodiguer les bons gestes de premiers secours

Julien Germain, président de l'association explique : "Vous vous baladez dans la rue, vous tombez sur une personne inconsciente, grâce à l'application et à l'intelligence artificielle on va vous poser des questions simples (exemple : la personne est-elle allongée?) et vous présenter gestes de premiers secours." Cette application permet aussi de transmettre immédiatement les informations saisies aux secours publics. "Ils vont aussi pouvoir demander des photos, très utiles lors d'un incendie par exemple, ou lancer un appel vidéo". L'idée est que cette appli puisse à terme également "parler" pour donner les consignes de sécurité.

Julien Germain a eu cette idée après avoir aidé une dame évanouie dans la rue. "Un monsieur était déjà avec elle et il a sorti son téléphone et tapé sur Google, cela m'a marqué alors que je sortais d'une formation aux gestes qui sauvent". Il se dit aussi marqué par les chiffres suivants : "50 000 personnes meurent d’arrêt cardiaque chaque année en France ; le taux de survie n’est que de 5%. Alors qu'à Seattle, aux États-Unis, 80% des citoyens sont formés et plus de 60% des victimes survivent aux arrêts cardiaques !"

Un apport pour le SAMU 31

EmerGa est en train de valider des conventions de en collaboration avec le SAMU et le SDIS 31. Le Dr Pierre Roucolle, médecin urgentiste, qui s'occupe de la régulation au SAMU assure que cet outil sera très utile : "Parfois les personnes sont sidérées. Cela va les aider, les accompagner. Nous pourrons aussi envoyer un lien pour ceux qui n'ont pas l'application."

Soirée de lancement le 30 septembre, test en 2023

L'application doit entrer en phase de test en 2023, l'année prochaine en Haute-Garonne. EmerGa est en train de valider des conventions de en collaboration avec le SAMU et le SDIS 31. Un important événement sera organisé de 18h à 20h, le vendredi 30 septembre, Salle Limayrac, 22 rue Xavier Darasse, avec des démonstrations. Un webinar est aussi organisé.