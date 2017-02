Des Toulousains en pointe sur la recherche contre la radicalisation des jeunes

L'Europe vient d'accorder une enveloppe de trois millions et demi d'euros à un réseau de chercheurs coordonné par le Toulousain Séraphin Alava. Ils essaient de comprendre les mécanismes qui mènent les jeunes à se radicaliser et les moyens de lutter contre.

L'Université Jean Jaurès de Toulouse est à la pointe en matière de recherche et de prévention contre la radicalisation des jeunes. L'équipe du professeur Séraphin Alava coordonne depuis trois ans un réseau de chercheurs dans une vingtaine de pays, des pays européens et la Tunisie notamment. Ils travaillent sur les mécanismes qui mènent à la radicalisation des jeunes et les moyens de lutter contre. La Commission Européenne vient de leur accorder une enveloppe de trois millions et demi d'euros pour aller plus loin dans ces recherches.

On parle ici de radicalisation en général. La radicalisation religieuse et notamment islamique, mais aussi la radicalisation raciste, xénophobe et les phénomènes de hooliganisme. Les chercheurs enquêtent sur les mécanismes qui font que les jeunes basculent à un moment. Ces recherches portent par exemple sur le rôle d'internet et des réseaux sociaux.

"Il faut être attentif aux réseaux sociaux, car il y a des personnes qui viennent pour embrigader les jeunes. C'est un espace de préoccupation" - Séraphin Alava.

C'est d'autant plus préoccupant qu'avec les forums et les commentaires sur internet, il y a une banalisation des propos violents. Les chercheurs essaient de voir comment on peut freiner cette propagande. Et ils ne restent pas enfermés dans leurs bureaux. C'est tout l’intérêt de ce réseau coordonné par l'université Jean Jaurès. Les chercheurs sont en lien avec la police, les services de renseignement ou certaines associations comme "Syriens ne bouge, agissons" à Toulouse ou association montée par Latifa Ibn Ziaten, la mère du premier militaire tué par Mohamed Merah à Toulouse en 2011. Ensemble, ils essaient d'identifier les signes à détecter quand un jeune se radicalise.

"Ce sont des jeunes qui ne parlent plus, qui s'isolent. La famille perd le contact avec eux. Peu à peu, par leurs fréquentations, ils se retrouvent dans des cercles de plus en plus fermés" - Séraphin Alava

Les études de Séraphin Alava et des chercheurs qui travaillent autour de lui permettent aussi de cerner les moyens à mettre en place pour lutter contre la radicalisation, comme l'éducation des jeunes aux médias, la mise en place de soutiens psychologiques pour les jeunes en rupture... Et ils travaillent aussi sur la "déradicalisation" de ceux qui se sont fait embrigader à un moment donné, comment les ramener dans une vie normale.