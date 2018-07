Tours, France

Pour se rafraîchir, rien de tel qu'une petite baignade mais attention, elle n'est pas autorisée partout. A Tours par exemple, elle est interdite dans la Loire, par un arrêté municipal, à cause des courants dangereux, entre autres. Cela n'empêche pas certains d'aller y tremper les pieds ou même d'aller y piquer une tête. C'est le cas, à Tours, sur la "plage" située face à la guinguette, sur les quais de Loire.

" On peut trouver beaucoup de bancs de sable donc on peut marcher tranquillement pendant un moment et tout d'un coup, tomber d'un mètre ", explique Jérôme Tebaldi, adjoint au maire de Tours en charge du rayonnement. Il faut également se méfier des courants qui peuvent être plus ou moins rapides, avec quelques tourbillons. Et enfin, aucun contrôle sanitaire n'est effectué sur l'eau du fleuve et la présence de bactéries n'est donc pas exclue.

La police municipale prévient les baigneurs des dangers de la Loire

En juin 2017, un homme s'était justement noyé dans la Loire, au niveau du pont Wilson. La municipalité a donc choisi de renforcer la prévention sur cette zone de la "plage". " On a renforcé tout ce qui est signalétique donc on va retrouver beaucoup de panneaux où il est clairement écrit "baignade interdite". Du pictogramme a été ajouté, cette année, à l'intention des touristes étrangers qui ne comprendraient pas le français donc là, vous avez des images de baignade interdite ", précise Jérôme Tebaldi.

La police municipale effectue également des passages réguliers, tout l'été, afin de rappeler les baigneurs à l'ordre et les alerter des dangers. Elle a plus un rôle de prévention que de répression. Se baigner dans la Loire est en effet passible d'une amende pouvant aller jusqu'à une trentaine d'euros.