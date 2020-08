Toutes les personnes qui viennent de France et qui rentrent sur le territoire britannique doivent respecter une quarantaine. Deux semaines sans sortir de chez soi, c'est la règle dès le 15 août, 4 heures. Alors, certains touristes britanniques ont pris les devants et avancé leur départ.

Des touristes britanniques quittent la Mayenne plus tôt que prévu pour éviter la quarantaine chez eux

Ian Watson et son épouse, deux Anglais, tiennent ce camping à la ferme à Saint-Julien-du-Terroux, dans le Nord-Mayenne depuis quatre ans.

Si vous avez prévu d'aller au Royaume-Uni, vous allez devoir rester en quarantaine pendant deux semaines dès que vous posez le pied sur le sol britannique. C'est une mesure de précaution prise par le gouvernement outre-Manche pour toutes les personnes qui viennent de France, évidemment à cause de l'épidémie qui ne s'arrange pas chez nous. Cette mesure est valable dès ce samedi 15 août, 4 heures.

De quoi inquiéter les campings mayennais qui accueillent des Britanniques. Comment vont réagir ces touristes ? C'est déjà l'affolement au camping à la ferme, "la Patte d'oie" à Saint-Julien-du-Terroux, dans le Nord-Mayenne.

Une famille britannique avance son départ

Ce camping est tenu par un Anglais, Ian Watson. Il a appris cette quarantaine en même temps qu'une famille de Britanniques, arrivée en début de semaine, depuis le 10 août .

"Ils devaient rester jusqu'à samedi mais ils ont décidé de partir plus tôt, dès vendredi. Ils nous ont dit que ça allait être trop compliqué sinon de rentrer au Royaume-Uni avec la quarantaine. Ils ne peuvent pas rester bloqués chez eux pendant deux semaines et ne pas aller au travail", explique Ian.

Déjà une annulation enregistrée

Malheureusement pour Ian, les mauvaises nouvelles s'accumulent. "On a déjà une annulation pour l'instant. Une famille qui devait venir à la fin du mois d'août, des Gallois qui avaient réservé quatre nuits. Ils ont dit qu'ils reviendraient l'année prochaine. Bon, on espère qu'il n'y aura pas trop d'annulations mais on s'attend évidemment à pas mal de changements", déplore cet Anglais installé en Mayenne depuis quatre ans.

Il attend encore la confirmation d'une autre famille anglaise, elle doit venir le dimanche 16 août au soir. Ian essaie de rester optimiste mais c'est vraiment un été très spécial.

Des touristes bretons et normands plus nombreux

D'habitude, la moitié de ses clients sont des touristes étrangers et là, début août, cela a chuté à 20%, alors avec la quarantaine, il s'attend au pire. Heureusement, les Parisiens, les Normands et les Bretons sont plus nombreux, cela permet de compenser.

Cette quarantaine imposée par le gouvernement britannique ne vaut pas seulement pour les personnes qui arrivent de France. C'est le cas aussi depuis Monaco, les Pays-Bas et Malte.