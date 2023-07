Des touristes dans les champs de lavande en Vaucluse, malgré les dégâts de la sécheresse

C'est la carte postale parfaite de la Provence : des champs de lavande en fleur et un ciel bleu azur sans nuage. Les touristes sont nombreux à se presser en ce moment sur le plateau de Sault pour photographier ces paysages. Certaines boutiques voient défiler jusqu'à une centaine de clients par jour en ce début juillet. L'un des plus beaux champs du Vaucluse se trouve certainement au pied du village d'Aurel. Trois à quatre voitures sont d'ailleurs garées en permanence le long de la route.

Ces deux touristes se prennent en selfie dans le champs de lavande au pied du village d'Aurel. © Radio France - Adèle Bossard

"C'est magnifique, s'extasie Nathalie, venue d'Auvergne avec un ami photographe pour un shooting au milieu des lavandes. Moi, la Provence, je suis fan ! Les odeurs, les couleurs, les lumières..." Dans le champ, deux jeunes Allemandes enchainent aussi les selfies et les touristes viennent d'encore plus loin. "Je viens du Michigan, aux États-Unis, dit Bob. Je viens pour voir les champs de lavande, acheter des produits à la lavande... On a pris plein de photos, on n'a pas de paysages comme ça aux Etats-Unis."

Certains champs ne sont "pas jolis" à cause du manque d'eau

Et heureusement que les touristes, notamment étrangers, font leur retour après le Covid parce que la récolte s'annonce mal pour certains producteurs. "Les champs ne sont pas jolis. Il y en a des beaux mais il y en a aussi qui sont beaucoup moins beaux parce que même si la pluie de juin a fait du bien, la lavande a trop souffert de l'an dernier et du peu de pluie cet hiver, explique Valérie Mourard, qui gère La loge aux lavandes, à l'entrée de Sault. Certains plans commencent tout juste alors qu'ils devraient être beaucoup plus haut."

Et quand elle observe ses champs, elle s'inquiète de la récolte à venir. "Avant, on faisait 10.000 bouquets. Mais là, si on arrive à en avoir cet été, ce sera le bout du monde".

Le lavandin est moins haut à cause du manque d'eau. © Radio France - Adèle Bossard