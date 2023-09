Des traces de plomb dans l'eau à Aubais, la commune distribue des bouteilles d'eau aux habitants

Malgré les travaux réalisés par la commune depuis la découverte de plomb dans les canalisations d'eau en 2020, des traces subsistent notamment dans la partie "haut service" du village. Même si les niveaux mesurés ne présentent pas de danger immédiat pour la population, la commune a décidé en accord avec l'ARS (Agence régionale de santé) et la SAUR (délégataire de l'eau potable), de mettre en place une distribution provisoire de bouteilles d’eau, le temps de réaliser des actions permettant d’identifier la source de pollution et de l’éliminer. Les bouteilles sont à récupérer dans les locaux des services techniques dans la zone artisanale. L'ARS pour sa part, recommande d’utiliser l’eau en bouteille pour les usages courants (consommation directe, cuisine, thé et café, etc.). L’eau du robinet peut être utilisée pour les autres usages (toilettes, douches, etc.).

ⓘ Publicité

La mairie communiquera chaque semaine le mercredi et le samedi pour faire un point régulier de la situation.