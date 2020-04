Des traces "infimes" de covid-19 retrouvées dans l'eau non potable à Paris, "aucun risque" pour l'eau potable

Des traces "infimes" de coronavirus ont été retrouvées dans le réseau d'eau non potable de la ville de Paris. Cette eau est utilisée notamment pour nettoyer les rues et arroser certains jardins, fermés pendant le confinement. Selon la mairie de Paris, il n'y a "aucun risque" pour l'eau potable.

La découverte a été faite par le laboratoire de la régie municipale Eau de Paris. Si l'eau courante est testée en permanence, la Ville de Paris a décidé de renforcer son programme de surveillance de qualité des eaux, potable et non potable, en raison de la crise sanitaire. C'est donc dans ces conditions, que l'eau non potable a été testée et s'est révélée contenir d'infimes traces du virus sur quatre des 27 points de prélèvements. Par "précaution", la mairie de Paris a suspendu toute l'eau non potable, celle qui sert habituellement à nettoyer les rues et arroser certains jardins de la capitale, de toute façon fermés pendant le confinement. Le réseau d'eau potable n'a aucun contact avec le réseau d'eau potable, les deux réseaux sont strictement séparés assure la ville.

En attendant les recommandations de l'ARS, la ville de Paris va utiliser, dans la mesure du possible, l'eau potable pour nettoyer les rues. Elle précise par ailleurs ne pas avoir ajouté de chlore dans l'eau potable, comme cela a pu être le cas dans d'autres villes françaises.