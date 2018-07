Ce samedi après-midi, c'était la 6e édition de la course de tracteur-tondeuse de Naillat organisée par le comité de fêtes de la commune. Sur la ligne de départ, il y avait 19 participants, des Creusois bien sûr, mais aussi des habitants du Cher et même de la Charente-Maritime.

Naillat, France

Près de 300 personnes sont venues assister au spectacle. Des tracteurs tondeuses se transforment le temps d'une course en véritables petites voitures de course. Le comité des fêtes de Naillat a organisé ce samedi après-midi la 6e édition de cette fameuse course. Les participants ont disputé quatre manches d'une demi-heure sur un parcours de 800 mètres en essayant de faire le maximum de tours.

S'amuser avant tout

Les participants ne sont pas là pour gagner mais pour s'amuser. Et ce n'est pas Jacques alias Papi 17 qui dira le contraire. Il a fait la route depuis la Charente-Maritime pour cette course de tracteur tondeuse. " C'est grâce à mon gendre qui a commencé à en faire, raconte Jacques. Une fois pour mon anniversaire, il m'a offert un tracteur, que j'ai mis en route pour faire ça et j'en suis ravie. J'ai 65 ans et je m'amuse."

Papi 17 (en vert) est venu avec toute sa famille © Radio France - Sarah Vildeuil

Jacques est le vétéran de la course. Toute sa famille est venue le soutenir. Sur la piste, il va devoir aussi défier son gendre, David, qui a fait aussi le déplacement.

Le but du jeu c'est d'arriver à rouler à environ 40km/h et que la mécanique tienne le coup pendant deux heures. C'est un tracteur que j'ai acheté 50 euros. Il était cassé au départ. Je l'ai remis debout. Aujourd'hui, cela fait cinq ans qu'il me suit.

Les dernières vérifications © Radio France - Sarah Vildeuil

Pour rouler, il faut enlever le plateau de coupe du tracteur tondeuse. Les pilotes ont aussi ajouté une pédale d'accélération et un coupe-circuit pour plus de sécurité.

La 6e édition de la course de tracteurs tondeuses à Naillat © Radio France - Sarah Vildeuil