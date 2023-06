Des tracts distribués à Metz pour sensibiliser à la sécurité des femmes dans la rue

Mercredi après-midi, parvis des Droits de l'homme à l'homme à Metz, trois équipes de policiers vont au devant des passants, feuilles à la main. Pas des procès-verbaux, mais des tracts de sensibilisation dans cadre de la nouvelle campagne lancée par le ministère de l'Intérieur sur la sécurité des femmes dans l'espace public . Cinq millions de prospectus ont été imprimé et seront distribués dans toute la France.

ⓘ Publicité

Rappels utiles

Le document présente des conseils pour les victimes d'agressions (faire du bruit, trouver un refuge, appeler le 17, porter plainte...) comme pour ceux qui pourraient en être les témoins. "C'est bien, c'est un soutien" commente Imane après un bref échange avec les policiers. "Ce n'est pas forcément facile pour les victimes, c'est pas forcément une évidence de savoir quel numéro composer" explique Adélie Pommier, la directrice de cabinet du Préfet de la Moselle, présente pour cette distribution. "Il y a encore des agressions qui ne donnent pas lieu à des appels au 17 ou à des dépôts de plaintes. Ce sont ce gens la qu'il faut aller chercher."

Militants plus que sceptiques

La campagne n'est pourtant pas du goût des associations féministes. Servane Diaferia-Acevedo Reyes, fondatrice du collectif La Grenade ne mâche pas ses mots. "On se fout littéralement de nous ! Encore une fois, c'est une injonction aux victimes et aux potentielles victimes" dénonce la militante qui estime que le gouvernement devrait dépenser son argent à des actions concrètes en faveur des femmes. "Ce qu'il faut faire c'est mettre les moyens contre le harcèlement de rue et contre toutes les violences sexistes et sexuelles, réellement, comme on le demande depuis si longtemps. Nous avons encore des retours de femmes qui sont mal reçues quand elles vont déposer plainte."