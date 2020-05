Des trafiquants de voitures volées interpellés à Bollène

Les gendarmes de Bollène ont interpellé deux hommes sur le point de vendre une voiture volée. Le trafic était bien rodé et porterait sur une dizaines de voitures au moins. Les deux trafiquants ont été écroués après leur présentation à un juge.

Il est encore trop tôt pour connaître l'importance du trafic de voitures démantelé par les gendarmes de Bollène. L'enquête minutieuse se poursuit en effet après l'interpellation de deux hommes sur le parking d'un fast-food de la ville, alors qu'ils tentaient de céder une voiture volée. Un important dispositif avait été mis en place entre les gendarmes et la Police municipale pour mettre un coup d'arrêt à leur trafic.

Sans doute une dizaine de véhicules concernés

Leur manège était visiblement bien rodé. Ils achetaient des véhicules en bon état à l'aide de faux chèques de banque. Les vendeurs n'y voyaient que du feu. Ils revendaient ensuite les véhicules via internet en usurpant l'identité d'une société ayant pignon sur rue. Là encore, les acheteurs tombaient dans le piège en toute confiance. Résultat : deux victimes à chaque fois.

Le trafic porterait sur une dizaine de voitures au moins, en Provence Alpes Côte d'Azur et dans l'Est de la France. Les deux trafiquants ont été présentés à un juge et incarcérés. L'enquête des gendarmes se poursuit.