Des transports en commun gratuits pour les forces de police et gendarmerie dans la Métropole Aix-Marseille

Marseille, France

Approuvée en décembre dernier en séance du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, la gratuité dans les transports en commun pour les forces de l'ordre vient d'être mise en oeuvre. Les policiers et les gendarmes sont les premiers à bénéficier de la mesure. Les Pompiers, Marins pompiers, l'administration pénitentiaire et les militaires seront les prochains, au rythme des signatures des conventions. Toutes les lignes urbaines et interurbaines des communes de la Métropole sont concernées, hormis la navette aéroport et les navettes du Frioul exclues du dispositif.

Un partenariat gagnant/gagnant

"Un partenariat gagnant/gagnant" pour Martine Vassal, la Présidente de la Métropole, "cette mesure votée jusqu'en 2028 leur permet de circuler librement sur l’ensemble du réseau pendant ou hors de leurs heures de services mais également de les inciter à prendre les transports en commun et ainsi d'y améliorer la sécurité par la présence de davantage de forces de police". Une gratuité pour les policiers qui existait autrefois mais perdue depuis 8 ans et donc aujourd'hui retrouvée "une très bonne chose à plus d'un titre" pour Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches du Rhône, "il y a 3700 policiers dans les Bouches du Rhône, environ 300 , assez peu, avaient des cartes de transport, je pense qu'avec cette mesure, _on va facilement tripler ou quadrupler le nombre de policiers qui vont maintenant prendre les transports en commun__." _La gratuité existe déjà pour les policiers dans les TER, et les lignes express régionales, mise en place par le Conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur en octobre 2016.