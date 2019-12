Des travailleurs agricoles logés dans un bâtiment insalubre en Vaucluse

Dix saisonniers, employés sur l'île de la Barthelasse à Avignon pour y ramasser des pommes, ont dénoncé au syndicat FO agricole de Vaucluse leurs conditions de logement. Le syndicat a alerté la justice et l'Inspection du travail. Des procédures sont en cours.

Vaucluse, France

Le syndicat Force Ouvrière Agriculture Vaucluse vient de porter à la connaissance de la justice le cas d'une dizaine de travailleurs agricoles saisonniers logés dans des conditions indignes sur l'île de la Barthelasse à Avignon. Après un rapport d'huissier et une descente des inspecteurs de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), deux procédures ont été ouvertes.

Rapport d'huissier à la clef

Le bâtiment en très mauvais état est situé sur un domaine privé. Un huissier a pu y réaliser des photos qui illustrent son dossier. On y découvre effectivement des vitres remplacées par des cartons, de la moisissure, un système électrique qui ne permet pas de faire fonctionner plus que quelques ampoules et des sanitaires réellement indignes.

Le propriétaire va devoir s'expliquer devant la justice

Les lieux sont maintenant inhabités, du moins on l’espère. Leurs contrats terminés, les travailleurs sont repartis chez eux, en Espagne, en République tchèque ou en Hongrie. La suite, c'est à la justice d'en décider. Deux procédures ont été lancées, une au pénal, l'autre aux prud'hommes.