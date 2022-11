Des travaux à partir de janvier pour détruire les 19 et 21 rue de Bourgogne à Orléans

Les riverains des quartiers Bourgogne et République à Orléans étaient conviés ce mardi 29 novembre à une réunion publique d'informations sur l'état des sous-sols autour de la rue de Bourgogne, touchée depuis janvier 2022 par des risques d'effondrements . Environ 200 habitants, propriétaires et locataires, ont assisté à la prise de parole du maire, Serge Grouard et de deux experts du BRGM et du Cerema, venus présenter leurs conclusions. Une étude avait été commandée par la municipalité après l'évacuation de deux nouveaux immeubles et d'un commerce dans le quartier.

Serge Grouard a alors expliqué que des travaux allaient débuter en janvier 2023 et s'étaler tout au long de l'année pour mener à la démolition des 19 et 21 rue de Bourgogne , les premiers immeubles touchés, qui présentent toujours de grands risques d'effondrements. "Il faut d'abord combler les sous-sols en intervenant pour que l'on n'ajoute pas du risque au risque, avec de fausses manœuvres qui amèneraient par exemple trop de poids sur le sous-sol, et accentueraient les risques de glissements de terrain, alors que l'on veut faire l'inverse", a-t-il détaillé.

Des opérations qui vont prendre du temps

Mais les opérations sont "minutieuses" et vont donc durer dans le temps : "Il y aura une intervention d'engins de chantier très lourds, donc il faut qu'on sécurise le périmètre. Lorsque l'on aura fait ça, on va conforter le sol, notamment sous la partie rue de Bourgogne. Et puis on pourra venir à l'étaiement des bâtiments des 19 et 21 pour permettre aux riverains qui sont en face de pouvoir rentrer chez eux sans risque que les façades ne viennent pas tomber sur leurs propres immeubles."

Une fois cette intervention faite, la démolition des 19 et 21 aura lieu, puis cette partie de la rue de Bourgogne sera réhabilitée.

Les experts se sont montrés rassurants et d'après leurs analyses, il n'y aucune nouvelle crainte à avoir sur la rue de Bourgogne. "Beaucoup de mesures ont été faites pour vérifier la solidité actuelle des sols, et pour le moment il n'y a pas d'inquiétude particulière autre que sur les zones où il y a eu du mouvement, ces zones-là sont très surveillées", a affirmé Gildas Noury, ingénieur chercheur au BRGM.

De la frustration chez les riverains

Beaucoup de riverains sont toutefois ressortis frustrés de ces trois heures d'exposé et de questions-réponses. **"**Je repars avec à peu près autant de questions, différentes, mais avec autant de questions que ce que j'avais en arrivant", a notamment lancé Marion propriétaire d'une maison dans le quartier Bourgogne, depuis juin 2021. De nouvelles interrogations en particulier liées aux travaux.

"J'aimerais qu'on ait un programme clair de ce qui va être fait. De ce qui va être bloqué aussi comme rues, le stationnement, les passages, puis surveiller un peu mieux les réseaux d'eau, voire les effondrements. Là, on a toujours pas de solution sur qui prévenir quand on constate quelque chose", s'alarme Elsa.

Plusieurs propriétaires disent déjà réfléchir à vendre leur logement, et s'inquiètent pour leur vie de quartier, face aux conséquences que les travaux vont engendrer, notamment sur les petits commerces.