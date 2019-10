Des travaux d'envergure pour rénover le parking du Malsaucy

Évette-Salbert, France

Le parking du Malsaucy n'avait pas été remanié depuis 1990. "Nous avons lancé ces travaux pour remettre à neuf un parking vieillissant, avec un enrobé qui commençait à souffrir de l'usure du temps", indique Marie-Claude Chitry-Clerc, vice-présidente du Département en charge de l'environnement, du tourisme et de la culture. Le chantier, qui a démarré le 16 septembre, devrait durer 9 mois pour un coût de 773 000€.

Ces travaux ne se limitent pas qu'à la réfection du sol, ils visent également à restructurer l'entrée du Malsaucy. "Les places pour les personnes à mobilité réduite seront regroupées et au plus proche du site notamment, mais il y aura aussi plus de sécurisation pour les piétons avec une voie séparée", précise l'élue. De même, les eaux pluviales du parking seront collectées et traitées, à l'aide d'un lit de roseaux, avant leur arrivée dans le réseau hydrographique.

Bornes de recharge électrique

Autre changement dans ce nouvel aménagement : la mise en place de bornes de recharge électrique. A savoir 4 pour les voitures et 4 pour les vélos. "Ce sont des bornes sécurisées, donc les gens peuvent laisser leur vélo et faire autre chose en attendant", glisse Fabien Dubocage, responsable du service paysage au Département.

Le Malsaucy reste accessible pendant la durée des travaux. Il est possible de se garer sur le parking P1, en face du chantier.