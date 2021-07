Des travaux de grande envergure à la CAF de l'Hérault à Béziers

La CAF de l'Hérault fait peau neuve dans le centre-ville de Béziers. D'importants travaux sont réalisés depuis un mois et demi dans les anciens locaux de l'Assurance maladie, place Charles de Gaulle. La Caisse d'allocations familiales, qui se trouve dans le bâtiment voisin, va ainsi doubler sa superficie pour atteindre les 3.000 mètres carrés. Un investissement de quasiment cinq millions d'euros.

La CAF avait ce projet d'agrandissement depuis 2017. À l'époque, elle rachète les bureaux de la Caisse primaire d'Assurance maladie juste en face de la sous-préfecture. Au total, 1.500 mètres carrés répartis sur trois étages. Le prix de ventre est séduisant et représente une belle opportunité (seulement 600.000 euros). Ce projet d'agrandissement (travaux inclus) a été autofinancé grâce à la vente au même moment d'un centre de vacances lui appartenant dans l'Hérault.

L'objectif recherché par son directeur Thierry Mathieu* est de regrouper l'ensemble des services en un seul et même lieu. Ils sont aujourd'hui éclatés sur trois sites. Ces cinq dernières années, les effectifs de la CAF ont doublé dans le Biterrois, pour atteindre les 300 salariés. Un recrutement important, suite à de nouvelles missions de dimension nationale.

Les agents biterrois ne traitent pas uniquement les dossiers des allocataires de l'ouest héraultais, mais aussi le recouvrement des impayés des pensions alimentaires, le service national de gestion de paie et enfin les appels téléphoniques du grand public de toute la région Occitanie qui arrivent et sont gérés en partie à Béziers (l'autre partie dans le Gard). D'ici la fin de l'été, une plateforme téléphonique pour étudiants sera par ailleurs fonctionnelle, ce qui explique la cinquantaine de recrutements ces derniers mois.

Thierry Mathieu, le directeur de la CAF de l'Hérault Copier

La CAF dans l'Hérault : 750 salariés et 300.000 allocataires

Pour le grand le grand public, le seul changement visible, c'est le transfert de l'accueil vers le nouveau bâtiment dès le mois d'octobre 2021. L'espace sera non seulement doublé, mais aussi modernisé, plus ergonomique, plus chaleureux. L'arrivée de 150 salariés supplémentaires dans le cœur de ville aura forcément un impact économique et pourrait bien relancer l’activité des commerces.

Les locaux actuels de la CAF seront modernisés dès le transfert de l’activité vers les nouveaux bâtiments. La fin des travaux est prévue au printemps 2022.

* Thierry Mathieu, 49 ans, élu conseiller régional sur la liste de Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, s'est vu confier la délégation de la sécurité.

Caisse d'allocations familiales de l’Hérault à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

