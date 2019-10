Des travaux sont en cours au Pôle Santé Vinci à Chambray-lès-Tours en vue du stationnement payant

Chambray-lès-Tours, France

Des travaux sont en cours sur le parking de la clinique du Pôle Santé Vinci à Chambray-lès-Tours. Ils devraient être terminés en fin de semaine prochaine, avec l'installation de nouvelles barrières. Dans la foulée devrait donc entrer en vigueur ce que France Bleu Touraine vous annonçait il y a près de trois semaines, à savoir le stationnement payant, comme ce qui se pratique déjà à la clinique de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire.

Une heure gratuite, au lieu des 3 quarts d'heure envisagés dans un premier temps

Aujourd'hui, on ne paye qu'après 4 premières heures gratuites. On avait d'abord annoncé un passage à 3 quarts d'heure gratuits seulement. Mais il semble que la direction ait fait un "petit geste" devant le tollé suscité par sa mesure. La période de gratuité devrait ainsi être porté à 1h (on ne sait toujours pas combien coûtera le dépassement). Mais cela n'est toujours pas satisfaisant aux yeux des patients rencontrés sur le parking. Aucun ne comprend cette décision. Gérard vient tout juste de récupérer sa belle soeur pour la ramener chez elle. Lui qui a déjà payé près de 5 euros il y a deux semaines pour un simple rendez-vous à la clinique de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire a peur que ce soit désormais pareil au Pôle Vinci."On vient récupérer quelqu'un. Si ça se trouve, il faut attendre une heure. Là, elle n'était pas prête tout de suite, donc on aurait payé !" Valérie est elle aussi très remontée. "Si on vient ici, ce n'est pas avec plaisir. Les gens qui sont à l'intérieur non plus ne le sont pas par plaisir".

Et ce n'est pas le geste de la direction de passer à une heure gratuite, au lieu des 3 quarts d'heure envisagés dans un premier temps, qui devrait calmer la colère. Elisabeth Boutonnet est infirmière, déléguée CGT au Pôle Vinci. "A un quart d'heure près, ça changera pas grand-chose. Une imagerie médicale, que ce soit une radio, un scanner, un IRM, c'est facilement 1h30/2h si on attend le résultat du radiologue. Pour pouvoir aller voir un proche, il va falloir que ce soit une visite vite faite".

Un fléchissement à la clinique de l'Alliance ?

Les personnels n'auront pas à payer le parking, ils bénéficieront de places réservées auxquelles ils accéderont par badge. La direction du Pôle Santé Vinci refuse toute communication sur le sujet. Quant à la clinique de l'Alliance à Saint-Cyr-sut-Loire, qui fait déjà payer son parking, la direction envisagerait de passer d'un seul quart d'heure gratuit à 3 quarts d'heure gratuits à l'avenir. Là aussi, devant le tollé suscité par cette mesure mise en place depuis mi septembre.