Des travaux spectaculaires pour remplacer le pont-rail de la gare de Metz-Nord

Ce chantier est prévu depuis quatre ans. En ce dernier week-end de septembre, les équipes de SNCF réseau s'affairent à la gare de Metz-Nord, pour le remplacement du pont-rail vieux de 70 ans. Pour l'occasion, une grue de 700 tonnes est mobilisée sur les lieux.

La grue installe chaque nouvel élément du pont au millimètre près © Radio France - Doris Henry

Ce samedi après-midi, il y avait un vide entre les deux piliers du pont. Les rails ont été coupés, le ballast a été enlevé, la déconstruction du pont a démarré vendredi soir. Tout doit être reconstruit pour dimanche soir 18h, et la reprise de la circulation des trains.

Vingt-cinq personnes étaient mobilisées ce samedi après-midi sur ces travaux © Radio France - Doris Henry

Des quais longs de 250 mètres

"Aujourd'hui, le quai de Metz-Nord fait 160 mètres, il est capable d'accueillir des trains jusqu'à 150 mètres environ. Demain, il sera en mesure de recevoir à peu près à 235-240 mètres, donc c'est pour cela que l'on met des quais à 250 mètres. Une fois que la Région aura acquis des trains plus longs, ils pourront rouler sur cet axe" explique Nicolas Lecacheur, pilote d'opérations chez SNCF Réseau. Ces trains plus longs pourront ainsi transporter davantage de voyageurs frontaliers en direction du Luxembourg.

"C'est l'un des derniers chantiers. Sept gares doivent être modifiées au total. En 2022, on a déjà fait Hettange-Grande, Uckange, Hagondange et Walygator. Et cette année, les chantiers en cours sont à Metz-Nord, Maizières-les-Metz et Woippy" conclut Nicolas Lecacheur.