Des trésors du Moyen-Âge découverts près de La Souterraine en Creuse

Ce n'est pas tous les jours que les archéologues font de telles découvertes. Les fouilles préventives réalisées à côté de la nationale 145, près de La Souterraine (Creuse) ont permis de trouver des trésors médiévaux. A cet endroit, une zone d'activités commerciales est en projet. Avant de démarrer le chantier, les archéologues ont fouillé le terrain pendant quatre mois, de mi-septembre 2019 à mi-janvier 2020.

Le site étudié, d'une superficie d'un hectare environ, date du 9e et 13e siècle. Les archéologues ont retrouvé une lampe à huile quasiment entière, des pierres à aiguiser, des outils pour le métier à tisser, des céramiques jusque-là inconnues dans le Limousin ainsi que de nombreux silos à grain, presque intacts. Des souterrains, dont la fonction reste encore mystérieuse, ont également été découverts.

Ces fouilles vont permettre entre autres d'enrichir l'histoire locale, explique Sylvain Guillin, responsable de recherches archéologiques à l'INRAP (Institut national de recherche archéologique préventive) :

On sait juste que le nombre et la taille de silos retrouvés est très important, on peut penser que le peuplement était important, en tout cas le site abritait une activité agricole dense. On est en droit de se demander si ce n'était pas le village d'origine avant la création de La Souterraine par les moines au 11e siècle.