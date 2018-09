Après les vélos IndigoWeel et les scooters Yugo, voilà un autre moyen de transport en libre service dans les rues de Bordeaux, et de la métropole. Depuis ce mercredi matin, une centaine de trottinettes électriques ont été disposé dans l'espace public. Derrière engins vert et blanc, la société californienne Lime.

Pour la location, un smartphone suffit

Comme les vélos et les scooters, ces engins ne sont pas reliées à des bornes. Pour les emprunter, il faut d'abord télécharger l'application (gratuite) Lime, disponible sur Apple et Android. Ensuite, une carte affiche la localisation des trottinettes disponibles. Pour les débloquer, il faut scanner un code à l'aide de son smartphone. Le prix ? 1 euro la course, puis 15 centimes par minute d'utilisation. Ensuite, le client doit signaler la fin de sa course, et peut laisser son moyen de transport où il le souhaite.

Autour de la place des Quinconces, des vélos étaient disponibles ce mercredi. - Application Lime

Jusqu'à 25 km/h

Toute la ville de Bordeaux est couverte, ainsi qu'une zone allant jusqu'à la rocade, comprenant une partie des communes de Bruges, Le Bouscat, Mérignac, Pessac, Talence, Bègles, Floirac, Cenon et Lormont. Ces engins peuvent rouler jusqu'à 25 km/h, selon le site de Lime, et ne sont normalement pas admis sur les trottoirs. Sur l'application, il est également possible de voir le niveau de batterie de chaque véhicule.

La zone de couverture des trottinettes. - Application Lime

Pour la première journée d'utilisation, ce lundi, tout n'était pas encore extrêmement au point.

Certains ont déjà testé, roulant jusqu'à 25 km/h dans les rues de Bordeaux. © Radio France - Audrey Dumain

Nael, 15 ans, a pu se servir de la trottinette électrique sans carte bleu et sans smartphone. La raison ? un autre utilisateur n'a pas réussi à la verrouiller. Autre remarque : "sur l'application il est recommandé de porter un casque mais on ne nous en propose pas", signale Kevin, par ailleurs très satisfait de sa ballade en trottinette.

Si l'application permet de signaler les dégradations ou encore les mauvais stationnements, difficile de croire que tout le monde respectera les règles. La société Lime explique qu'elle retire de la circulation toutes les trottinettes à partir de 21h chaque soir, pour les recharger et les mettre à l'abri aussi des dégradations et des vols.

Bordeaux est le deuxième ville de France à être équipée. C'est une phase de test pour voir si c'est rentable ou non. D'ici la fin de l'année, 26 villes européennes verront également débarquer les trottinettes électriques en libre service noires et vertes.