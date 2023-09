Des trottinettes en libre-service chassées de Paris atterrissent à La Celle-Saint-Cloud

Elles sont déjà réparties sur une vingtaine d'emplacements, à travers La Celle-Saint-Cloud. Quelques dizaines de trottinettes en libre-service, chassées de Paris par la votation du mois d'avril , ont trouvé une nouvelle utilité dans cette ville des Yvelines. Une arrivée décidée par la mairie, mais diversement appréciée par les habitants.

"Ça ne me plait pas du tout, s'emporte Anne-Marie qui jette un regard noir aux quelques trottinettes alignées devant l'église. Ça va faire comme à Paris, elles vont trainer partout, elles vont finir dans l'étang. C'est encore une très mauvaise idée, comme d'habitude!". Même colère chez Yannick : "Elles roulent à toute vitesse sur les trottoirs, en sens interdit. J'espère qu'elles vont vite être retirées".

Mais ces appareils nouveaux venus dans la commune trouvent aussi leurs défenseurs, en particulier chez les jeunes, bien heureux d'avoir un nouveau moyen de locomotion à disposition, surtout vu l'étendue de cette ville. "Je trouve que c'est une très bonne idée, se félicite Maé, 17 ans. C'est utile par exemple quand il y a moins de bus en été. Et puis ici il y a beaucoup de montées et de descentes, donc avoir des appareils électriques ça fait gagner du temps."

D'autres communes ont sauté le pas

De son côté, la municipalité explique qu'il s'agit pour l'instant d'une expérimentation. En cas de dérives, les trottinettes seront retirées. Mais dans certaines communes voisines, les appareils sont bels et bien installés, comme par exemple à Bois-d'Arcy ou Bougival. Plus au sud, Saint-Quentin-en-Yvelines accueille depuis 2021 des trottinettes électriques, et une partie des appareils parisiens sont aussi redirigés vers l'agglomération.