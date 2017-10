Des vacances de Toussaint sur l'eau à Annecy

Annecy figurait l'an dernier parmi les dix villes françaises les plus prisées pour les vacances de la Toussaint. Une destination urbaine à la montagne, avec en plus, ce mercredi, les plaisirs de l'eau par 20 degrés au soleil.

D'ordinaire déjà, ces congés de Toussaint sont favorables au tourisme urbain autour de nos villes lacustres. L'an dernier, Annecy, par exemple, figurait parmi les 10 villes les plus prisées par la clientèle française pour ces vacances d'automne. Et quand en plus, le soleil brille et que les températures dépassent en journée les vingt degrés, les vacanciers et les acteurs touristiques se réjouissent.

C'est le paradis. Du soleil, du bateau, et des glaces

Il y a la queue chez les loueurs de bateaux Copier

Les vacanciers français de ces congés de Toussaint sont en majorité citadins; ils veulent changer d'air et de cadre, mais sans totalement rompre avec les plaisirs de la ville. Au programme de leur court séjour, 4 à 5 jours en moyenne: la visite de la ville, promenade au bord du lac, mais finalement pas d'incursion ou rarement en altitude.