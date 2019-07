Des vacances en toute sécurité en Bretagne : les services de l'Etat mobilisés

"On va d'abord contrôler l'affichage des diplômes de vos animateurs voile" l'enquêteur de jeunesse et sports débute le contrôle de la base nautique du domaine du boulet à Feins, au nord de Rennes. Un site natura 2000 avec le plus vaste plan d'eau navigable du département. Le responsable technique, Renaud Quénard est assez serein "ce n'est pas la première fois qu'ils viennent, et chaque fois c'est l'occasion d'améliorer nos équipements et notre manière de faire". Les agents de direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations s'attardent dans la salle où sont rangés les équipements utilisés pour les activités nautiques "les étiquettes sur les gilets doivent être bien lisibles, sinon les gilets ne sont plus utilisables". Mais dans la base, tous sont parfaitement conformes.

L'enquêteur rappelle les réglementations concernant les activités nautiques © Radio France - Céline Guétaz

10% d'infractions relevés l'an dernier en Bretagne

Près de 500 contrôles sont effectués au cours de la saison estivale en Ille-et-Vilaine. L'an dernier, dans 10% des cas, des infractions ont été relevées. "Il y a peu d'anomalies constatées, nous sommes dans un département où les professionnels du tourisme sont sérieux et compétents" estime Gilles Fièvre, l'adjoint à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations en Ille-et-Vilaine. Selon lui, "les professionnels comprennent parfaitement qu'il y ait des contrôles inopinés". Dans le cas où des sanctions doivent être prises, elles peuvent donner lieu à de simples rappels à la loi, mais si l'infraction est grave, le professionnel peut être poursuivi devant un tribunal.