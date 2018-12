Des vacances festives à Dijon entre la patinoire éphémère et les films de Noël

C'est bien les sports d'hiver mais c'est un peu cher et un peu loin, alors si vous testiez la patinoire de Noël installée par la ville ¨? Elle est ouverte jusqu'au 6 janvier place de la République. On trouve aussi sur place la grande roue pour prendre un peu de hauteur.

Dijon, France

Les vacances se poursuivent pour les enfants et parmi les bonnes idées de sortie à faire en famille, il y a la patinoire éphémère et la grande roue installées place de la République à Dijon. 1 euro seulement par personne pour les patins, et vous avez jusqu'au 6 janvier pour en profiter.

Zahir, Islem et leur papa Anouar dans leurs premières glisses © Radio France - Sophie Allemand

Reportage à la patinoire éphémère de Dijon Copier

Les séances de cinéma font le plein avec des films sur Noël en pagaille

Et puis pour tous ceux qui préfèrent les loisirs plus tranquilles et au chaud, il y a le cinéma! Pour ces vacances on peut se faire une toile, il n'y a que l'embarras du choix en matière de séances, et avec des tarifs raisonnables puisque la place coûte 4 euros pour les moins de 14 ans. On ne compte plus les films dans l'esprit de Noël, du Grinch à Mary Poppins ou Bumblebee ou Spiderman new generation, bref de bons moments en vue à partager en famille, comme le dit ce papa venu avec son petit garçon, "l'attente, la moquette, les sièges, c'est ça le cinéma et c’est cette excitation là que j’ai envie de transmettre à mon fils."