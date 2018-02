Yonne, France

Les vacances de février débutent ce vendredi soir pour la zone académique de Dijon. Mais en cette période, rares sont ceux qui vont partir aux sports d'hiver ou vers une autre destination.. Une enquête révèle d'ailleurs que 40% des français affirment ne jamais partir en voyage lors des vacances de février. Ce qui n'empêche pas, au contraire, les Icaunais d'avoir des envies d'ailleurs.

"Nous n'avons pas assez de budget pour partir à la montagne" - Claire et Séverine

Car pour partir en février, il faut déjà avoir des congés à poser. "Je travaille, pas de vacances... soupire Kevin. Un petit week-end au ski, ça aurait été bien sympathique, mais il faut déjà avoir le temps". Kevin est comme la majorité des salariés qui prennent leurs cinq semaines de vacances l'été, et à Noël. Mais il ne faut pas que du temps pour partir... Il faut aussi en avoir les moyens. "Nous n'avons pas assez de budget pour partir à la montagne, déplorent Claire et Séverine. Et pourtant, on a des vacances, on va juste aller voir un peu la famille. Petit budget !"

Une semaine dans les Alpes = 900 euros en moyenne par personne

Une semaine au sport d'hiver en février, dans les Alpes par exemple, revient en moyenne à 900 euros par personne. C'est une somme que Cédric ne pouvait pas dépenser. Mais il va quand même pouvoir partir. "Moi je vais chez mon cousin, ça permet quand même d'avoir une location en moins ! Après, le transport reste assez cher".

"Les sports d'hiver, c'est l'horreur. Il fait trop froid !" - Virginie

Et puis tout le monde n'aime pas les sports d'hiver. Comme Virginie : "l'horreur, il fait trop froid ! Je préfère les destinations où il fait plus chaud". Cindy préfère également économiser pour partir plus tard au soleil. La Thaïlande et le Mexique font ainsi partie des plus belles destinations soleil de l'hiver. Mais là aussi, c'est une question de temps, et surtout de budget.