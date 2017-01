Des vacances solidaires pour les jeunes du centre social Jolibois à Nancy

Une vingtaine d'adolescents du centre social Jolibois à Nancy ont collecté et distribué des vêtements, de la nourriture et des produits d'hygiène aux sans-abri. Des vacances sous le signe de la fraternité et de la solidarité.

Ils ont accepté sans hésiter la proposition des animateurs du Centre social CAF Jolibois de Nancy : rassembler puis distribuer produits alimentaires, d'hygiène, vêtements aux personnes sans abri. Après un mois de collecte, une vingtaine de jeunes sont allés à leur rencontre ce jeudi 29 décembre en centre-ville, chargés de leurs sacs.

La conversation se fait timide au début puis s'engage avec le sourire. "Tu as des copains ? Ils sont aussi SDF ?" Sébastien, 24 ans, accepte du dentifrice, une brosse à dents, une couverture et de la nourriture pour ses deux chiens et répond aux questions. "J'ai des amis à la rue, en toile de tente comme moi, d'autres qui vivent en appartement et me proposent de prendre une douche ou faire une lessive." L'aide apportée les adolescents le touche.

C'est sympa de votre part, ça réchauffe le coeur car c'est difficile de faire la manche. Ce n'est pas par plaisir"

Une vie dans la précarité qui marque les esprits des jeunes. "Ca me fait de la peine, il est gentil", souligne Ailami du haut de ses 11 ans et demi. Autre réflexion, celle de Nawel : "voir des gens comme ça, pas bien dans leur vie, comparé à nous, c'est injuste". Cindy, elle, se montre révoltée. "On nous apprend la solidarité et la fraternité et ce n'est pas ce que tout le monde pratique !"

Une action sans doute renouvelée

Ces notions prennent tout leur sens avec une telle action. "Les jeunes du centre sont plutôt égoïstes", selon Sarah, animatrice. "Ils pensent beaucoup à eux, à leur bien-être, aux cadeaux d'anniversaire, de Noël. Je pense maintenant qu'ils vont davantage penser aux autres. C'est une action utile pour eux mais aussi pour ceux à qui l'on donne !" Et vu l'enthousiasme des ados, de nouvelles rencontres et distributions seront très probablement organisées.