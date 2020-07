Des vacances un peu chamboulées pour les touristes en Finistère

Pas facile d'admirer les peintures des vitrines des galeries de Pont-Aven avec de la buée sur les lunettes. Alors, on relâche un peu la vigilance et on retire le masque. Dans les rues de la cité des peintres, les trottoirs sont étroits et on se croise de près quand on y circule. Josiane, une touriste de passage, le reconnaît : "C'est un peu light niveau protection, on se croise beaucoup mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement".

Pont-Aven © Radio France - Roméo van Mastrigt

Il y a beaucoup de masques sur les visages des touristes, sous les lunettes de soleil, mais tout le monde ne joue pas forcément le jeu. Cependant, les touristes ont connaissance de la découverte de plusieurs foyers épidémiques en Bretagne et agissent en conséquence. C'est le cas de Nathalie, venue de Bruxelles : "On passe par Pont-Aven mais on évite le plus possible les sites touristiques". Elle devait aller visiter Saint-Malo, Dinard et Locquirec mais ce n'est plus dans ses plans. Elle a même opté pour une solution plus radicale : "On a décidé de ne plus aller au restaurant. Et on a nos propres verres sur nous, si jamais nous voulons boire en terrasse".

Pour les touristes, ces vacances en Bretagne ne sont pas comme celles des étés précédents, comme explique Bertrand : "Il y a une espèce d'angoisse et d'inquiétude dans le fond de l'air. On passe nos vacances avec moins de décontraction. Il y a plus de gravité dans l'air". Malgré tout, le glacier ou les cafés affichent complets.