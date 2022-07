Des vacanciers du camping municipal de Cerbère menacés d'expulsion

Une trentaine de vacanciers, habitués du camping municipal de Cerbère, ont monté un collectif. Ils dénoncent des méthodes injustes de la mairie, qui leur a envoyé des courriers de mises en demeure : les propriétaires de mobil-home doivent quitter les lieux avant le 30 septembre, sous peine d'être expulsés.

"C'est notre petit village, on est toute une bande de copains" - Henri Jonca, propriétaire d'un mobil-home

"C'est un petit coin de paradis ici, on ne peut pas nous enlever ça", se désolent Huguette et Patricia, qui viennent à ce camping depuis plus de 30 ans, "Je n'irai nulle part ailleurs, je ne retrouverai jamais ça". Le site, qui donne une vue imprenable sur la mer et entourée de pinèdes, est très apprécié des habitués du camping "à l'ancienne", comme Henri Jonca. "C'est notre petit village de cœur, on est toute une bande de copains".

Des vacanciers en colère ont monté un collectif pour contester les menaces d'expulsions de la mairie © Radio France - Claire Guédon

Certaines normes ne sont pas respectées d'après la mairie

Il y a un an et demi, ils ont commencé à recevoir des courriers recommandés leur indiquant qu'ils devaient quitter le terrain avant le 30 septembre 2022, "on nous dit qu'on occupe le terrain illégalement, ce qui est faux. On a reçu l'autorisation de la mairie précédente", insiste Henri.

Le maire, élu en 2020, veut lui, nuancer : la municipalité demande aux usagers de mettre leurs propriétés (caravanes et mobil-homes) aux normes du nouveau règlement intérieur. "Certains ont aménagé leur logement à leur façon, il y a des branchements au réseau d'eau sauvages", explique Christian Grau, "ce qui peut poser des problèmes de sécurité". Du côté des campeurs, on conteste : ce règlement intérieur ne leur a jamais été présenté officiellement, "c'est un peu trop facile de procéder comme ça", riposte Henri Leal, un autre vacancier.

Une "mauvaise foi", qui agace le maire, "on a adressé des courriers depuis 2021, cela fait un an et demi. Les personnes qui veulent rester devront répondre au règlement intérieur, si elles n'y répondent pas, elles auront le choix de pouvoir partir."

Des projets de camping privé ?

Le maire qui répond également à certaines rumeurs : la municipalité aurait pour projet de céder la gestion du camping à une entreprise privée, par une délégation de service public. "Ça peut être une éventualité, mais ce n'est pas celle sur laquelle nous travaillons actuellement. Notre projet est d'améliorer le camping et proposer un service de qualité", assure Christian Grau.