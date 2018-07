Angoisse, France

Se réveiller dans les arbres, au bord de l'eau, sans un bruit de voitures, voilà ce que cherchent de plus en plus de vacanciers en mal de nature. À Angoisse, le Moulin de la Jarousse propose de dormir, au milieu de la verdure, dans des cabanes perchées, des yourtes ou des chalets.

Les vacanciers pêchent des brochets et des carpes dans cet étang. © Radio France - Willy Moreau

"Le mois de juillet commence mal", raconte Olivier, le gérant. D'après lui, sa fréquentation a chuté de 15% à 25% par rapport à l'an passé. "Les personnes âgées attendent que les petits enfants soient libres. Les parents attendent la fin du bac et puis, aujourd'hui, les gens partent toute l'année. Ils font plus souvent des courts séjours".

Sandrine et ses enfants ont fait une heure et demi de route pour passer quatre jours sur place. "Ça nous change complètement. On avait besoin de ce côté nature", explique la maman.

Des yourtes sont proposées aux vacanciers. © Radio France - Willy Moreau

Ils logent dans une cabane aménagée sur l'eau où Maïly et son frère passent beaucoup de temps : "Les planches sont un peu écartées donc on peut voir passer les poissons et les canards".

Un peu amont, un campement de yourtes mongoles domine le parc de jeux pour enfants. Bientôt, elles devraient être remplacées par les cabanes. "Les gens ont besoin de confort, remarque Olivier. La yourte devient de moins en moins tendance contrairement à la cabane où il y a une salle de bain par exemple".

Des disponibilités existent encore pour le mois d'août au Moulin de la Jarousse.