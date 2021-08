Des vauclusiens en tenue d'époque défilent pour commémorer le 77ème anniversaire de la Libération d'Avignon

Des enfants de la Libération et reconstituteurs se sont donnés rendez-vous à Avignon. Habillés en tenue d'époque et avec leur véhicule militaire, ils sont venus commémorer le 77ème anniversaire de la Libération de la commune.

Des soldats Américains, des soldats Français, mais aussi des médecins de la Croix-Rouge ou encore un prêtre se sont réunis sur la place de l'Horloge, à Avignon. Ils sont venus commémorer l'anniversaire de la Libération d'Avignon.

Béret sur la tête et en costard, Jean-Louis se souvient encore de cette journée. Il avait cinq ans lorsque la 3e division d'infanterie américaine est entrée dans son village, à Gigondas. "Ils envoyaient des chocolats et des chewing-gums. Les Allemands ont pris peur et ont tenté de fuir. Mais les derniers résistants les ont abattus à 300 mètres de la maison. Ce sont des bons et des mauvais souvenirs..."

Des reconstituteurs défilent à Avignon pour commémorer le 77ème anniversaire de la Libération de la ville. © Radio France - Anais Martin Cauvy

Jean-Jacques regrette que les anciens n'aient pas tous partagé leurs petites anecdotes. "Ils sont partis avec leurs secrets. Parfois, ils racontaient leurs histoires, mais pas à leurs enfants et petits-enfants, c'est dommage parce que les histoires se perdent". Et alors, il se rappelle une anecdote : "quand ma mère était petite, il y avait de jeunes parachutistes allemands qui habitaient en face de chez elle. Tous les jours, ils partaient à pied pour sauter à Pujaut. Alors _avec ses sœurs, elles allaient dans la maison pour voler leur chocolat_."

A 14 ans, Benjamin trouve important d'organiser des reconstitutions. "A l'école, on apprend la Seconde Guerre mondiale, mais on ne le vit pas. Ce serait bien de nous faire participer plus et d'organiser des sorties scolaires avec des reconstituteurs".