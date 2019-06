Des motos et quads interdits en forêt verbalisés dans le massif des Vosges

Massif des Vosges

Ce lundi 3 juin, le préfet des Vosges fait le bilan d'une opération de contrôles "de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels", organisée pendant quatre jours du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin. Quatre contrôles fixes étaient installés dans les forêts domaniales de Longegoutte et du Géhant à Saint-Maurice sur Moselle et dans les forêts communales de Ramonchamp, Rupt-sur-Moselle et Ferdrupt. Des postes mobiles encore ont circulé sur les communes de Bussang, Le Thillot, Le Ménil et Fresse-sur-Moselle.

En tout 17 véhicules ont été contrôlés, indique la préfecture vosgienne dans un communiqué, dont 15 motos, un quad et une voiture.

Les infractions relevées : 14 contraventions pour "circulation sur route de forêt interdite à la circulation". Trois contrevenants roulaient sans plaque d'immatriculation, un sans assurance, un autre, mineur sans permis de conduire, enfin une personne a été verbalisée pour dépôt d'ordures transportés à l'aide d'un véhicule dans un lieu non autorisé.

Des amendes lourdes pour les contrevenants

Les contrevenant risquent des amendes lourdes, jusqu'à 1500 euros, l'immobilisation ou la saisie de leur véhicule. Les refus d'obtempérer aux injonctions des personnes assermentées sont passibles de 15 000 euros d'amende et 6 mois de prison.

En début de semaine dernière, le préfet des Vosges rappelait déjà dans un communiqué que "la circulation des véhicules à moteur est, par principe interdite dans les espaces naturels, elle n'est autorisée que sur les routes nationales, départementales, communales et chemins ruraux". Aucune signalisation n'est en place sur les chemins mais " ils sont, par leurs caractéristiques propres, fermés à la circulation".

Le mois dernier, un randonneur a filmé deux motards empruntant un chemin de randonnée GR5. Le maire de la Bresse a depuis saisi la justice.