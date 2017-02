Des véhicules flambant neufs pour les pompiers de la Drôme

Les pompiers de la Drôme ont reçu les clefs de leurs nouveaux véhicules ce lundi. Certaines casernes ont désormais des ambulances flambant neuves et des camions-citernes pour lutter contre les feux de forêts. Dix véhicules en tout, pour un investissement d'1,2 millions d'euros.

Le Service départementale d'incendie et de secours remettait les clefs d'ambulances et de camions aux chefs de caserne, ce lundi à Valence. Dix véhicules tous neufs, pour un investissement total d'1,2 millions d'euros et dont le but est de renouveler le parc des véhicules des pompiers. Il y a sept ambulances mais aussi un véhicule porte-chenillettes pour le Vercors. Et enfin deux camions citernes de lutte contre les feux de forêts.

Fini le camion de collecte de lait utilisé par les pompiers depuis 35 ans

"On attendait ça avec impatience", plaisante Christophe Hugon, le chef de centre de Marsanne, en recevant les clefs de son camion. Il faut dire qu'il a fait le chemin jusqu'à Valence avec l'ancien modèle. "C'est un camion de collecte avec une cuve en inox à l'arrière, c'est là qu'on mettait le lait dans le temps", poursuit le capitaine. Le véhicule avait bien sûr été reconditionné, mais c'était il y a 35 ans. "Niveau sécurité, c'était plus possible", explique Christophe Hugon en regardant le vieux Renault rouge. "Il était surdimensionné et c'était un peu dangereux pour le manœuvrer."

Plus de 600 000 km au compteur ... Il était temps de changé le camion de lutte contre les feux de forêts des pompiers de Marsanne. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"Entre l'ancien et celui-là, on a change d'époque... et même de siècle" - Le capitaine Christophe Hugon, chef de centre à Marsanne.

Bref, tout le contraire du nouveau modèle, installé quelques mètres plus loin. Celui-ci peut embarquer 8 000 litres d'eau et a même une caméra de recul. L'engin possède aussi un canon pour éteindre les flammes à plus de 50 mètres. "En plus, on peut diriger ce canon de l'intérieur avec une télécommande", détaille le chef de centre. "Entre l'ancien camion et celui-là, on a changé d'époque... et même de siècle !"

A gauche, le nouveau camion de la caserne de Marsanne. Toujours un Renault, mais équipé des dernières technologies. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Ce nouveau camion-citerne a coûté 355 000 euros au Service d'incendie et de secours de la Drôme. Mais c'était un investissement nécessaire. "Il est plutôt destiné à intervenir sur les feux de forêts, mais il peut aussi le faire sur les feux de structures ou de poids lourds", explique le Colonel Bolzinger, le directeur du SDIS dans la Drôme. "D'où l'intérêt de le mettre à Marsanne, pas très loin de l'autoroute A7."

Pour ce qui est des ambulances, elles sont changées régulièrement. Tous les deux ans dans les casernes où il y a le plus d'interventions. Les véhicules sont ensuite affectés à d'autres centres de secours du département. Cela permet à chaque caserne d'avoir des ambulances plus ou moins récentes.