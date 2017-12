Montpellier, France

Les pompiers de l'Hérault présentent ce lundi midi sur l'esplanade de l'Hôtel du département, quartier Alco à Montpellier, leur dernière livraison de véhicules neufs. Douze engins qui seront dispatchés dans plusieurs casernes du département.

Chaque année, le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) renouvelle un vingtième de son parc de véhicules, dont la durée de vie est en moyenne de huit ans.

Le SDIS 34, l'un des plus importants de France

Le SDIS 34 compte 764 pompiers professionnels et 3.383 volontaires, soit 400 sapeurs pompiers pour 100.000 habitants (la moyenne nationale est de 317).

On dénombre 72 casernes dans l'Hérault. Les cinq plus grosses sont celles de Montpellier (Paillade et Millénaire), Béziers , Sète et Agde.

Palavas aura sa caserne d'ici 2019. L'actuel centre de secours, près de la gendarmerie, va être agrandi et fonctionnera toute l'année et pas seulement l'été. Un recrutement d'une cinquantaine de pompiers volontaires est annoncé.

La caserne pourrait effectuer environ 2.000 interventions par an. "Cette caserne servira pour Palavas et les communes alentours en cas d'inondations ou pour des sauvetages sur la plage ou en mer", se réjouit Christian Jeanjean le maire de Palavas.

Christian Jeanjean maire de Palavas Copier

Une intervention toutes les sept minutes

Dans l'Hérault, 77.000 interventions ont été réalisées l'an dernier, ce qui fait en moyenne une intervention toutes les sept minutes.

Les deux tiers des interventions concernent le secours à la personne, 6 % les accidents de la route. Les incendies de végétation, dont on parle beaucoup l'été notamment, représentent moins de 4 % des sorties, un peu moins de 6 % pour les feux urbains.

L'activité globale est en hausse de 2,3% chaque année depuis cinq ans.

Les nouveaux véhicules

Chaque année, le SDIS dispose d'une enveloppe d'environ 7 ou 8 millions d'euros pour renouveler un vingtième de son parc. C'est la dernière livraison qui est présentée ce lundi midi devant le conseil départemental. Douze véhicules pour un peu plus de 2 millions d'euros.

"500.000 euros la grande échelle"

Les plus coûteux sont les véhicules avec grande échelle qui vont être affectés aux casernes d'Agde et Montaubérou à Montpellier (500.000 euros l'unité), deux camions citernes feux de foret pour Florensac et Mireval (206.000 euros chacun), ou moins onéreux : des véhicules de liaison tout terrain, à un peu moins de 30.000 euros pièce pour Saint-Pons-de-Thomiere et Agde.

Au total, le département dispose de plus de 200 véhicules de lutte contre les feux, d'une vingtaine d'échelles, 116 véhicules de secours pour les asphyxiés et les victimes, ou encore 20 véhicules de secours routiers.

Les avions n'entrent pas dans ce comptage car les pompiers les louent: trois bombardiers d'eau et un hélicoptère chaque été, auxquels s'ajoutent les avions nationaux basés à Nîmes.