Des vélos électriques en location longue durée sur l'agglo Valence-Romans

Et si vous troquiez votre voiture contre un vélo électrique ? Alors que le prix de l'essence pèse lourd dans le porte-monnaie c'est peut-être l'occasion de passer au vélo dans la vie de tous les jours. Dans l'agglomération Valence-Romans, plus d'une centaine de vélos électriques flambants neufs sont mis en location longue durée dès ce mercredi 4 mai 2022.

Une location de trois mois à un an maximum

La location de vélo longue durée existait déjà mais la liste d'attente était longue alors Libélo fait d'une pierre deux coups. Elle répond à la demande d'une part et elle souhaite aussi inciter d'autres habitants à tester et adopter le vélo. Pour cela, Valence Romans Déplacements a investi dans une flotte de 120 vélos électriques flambants neufs. Ils sont mis à la location à partir de ce mercredi 4 mai avec des tarifs qui se veulent attractifs. Il faut compter par exemple 60 euros pour trois mois de location si vous avez moins de 26 ans, 100 euros pour trois mois si vous avez plus de 26 ans. Attention, location longue durée ne veut pas dire, durée illimitée ! Ainsi, la location dure trois ou six mois, renouvelable une fois dans la limite d'un an. "L'objectif est de pouvoir faire tourner les vélos entre tous les habitants qui le souhaitent et pour pas monopoliser pendant plusieurs années le même vélo pour le même client" explique Charles-Henri Guillot, directeur commercial de Citéa-Libélo.

120 vélos électriques en location longue durée sur l'agglo Valence-Romans - Reportage Copier

Tester le vélo électrique, et pourquoi pas l'adopter par la suite ?

Cette location longue durée est donc complémentaire des vélos en libre-service déjà disponible sur les bornes en ville. L'idée, c'est d'élargir le public et d'amener le vélo électrique dans l'ensemble du territoire de l'agglomération. "Là, la logique, c'est vraiment pour les gens qui notamment habitent plus loin, qui n'ont pas de station à côté de leur lieu de travail, de pouvoir avoir un vélo à eux pendant trois mois et essayer de voir si le vélo peut répondre à leurs besoins de déplacement du quotidien" détaille Charles-Henri Guillot. Car, 51% des trajets du quotidien font moins de trois kilomètres et sont donc adaptés à la petite reine. "Acheter un vélo électrique c'est un certain coût donc c'est important pour nos citoyens d'essayer avant. De réellement, voir est-ce qu'on en a l'utilité ? Et passer ce cap de l'essai et après l'adopter, l'acheter dans nos commerces" explique Marylène Pérard est la présidente de Valence-Romans.

Valence Romans Déplacements a investi 280.000 €, dont un peu plus d'un quart a été financé par l'Ademe, l'agence de la transition écologique.