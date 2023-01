Des vélos récupérés par la police municipale de Saint-Malo et finalement vendus par l'Etat

La police municipale de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, fait du tri dans son stock de vélos trouvés. 80 vélos qui proviennent de vols ou d'abandons vont être donnés à l'Etat qui en revendra, dès mercredi 4 janvier, une partie. 46 vélos sont proposés à la vente aux enchères, car ils sont en bon état. La procédure habituelle.

Dans cet entrepôt de la police municipale de Saint-Malo,, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Des vélos sont entreposés dans tous les sens. Devant Bernard Carneiro, chef de service à la police municipale, ceux qui seront lors de la vente aux enchères : "Vous voyez, celui ci, de la marque Norauto, il n'y a aucune réparation à faire. On pourrait même partir avec, en regonflant juste les pneus."

Ces deux roues ont été volés ou perdus avant de finir ici. Ce que regrette le policier : "Tous ces vélos qui sont quand même pour les trois quarts en très bon état, ne sont pas réclamés. Il faut vraiment que leurs propriétaires, dès lors qu'ils perdent un vélo, qu'ils aient ce réflexe de venir chez la police municipale voir si on ne l'a pas retrouvé."

Au bout d'un an et un jour, les biens qui ne sont pas réclamés sont donnés à l'État. Entre 2018 et 2020, peu de vélos ont retrouvé leurs propriétaires. Claudine Brindejonc est la responsable du service objets trouvés : "Seulement 17 vélos ont été récupérés par leur propriétaire. Le reste est soit détruit selon leur état et 46 vélos ont donc été mis en vente à ce jour." Mais il ne faut pas perdre espoir, assure Bernard Carneiro : "On a eu un monsieur qui s'est présenté chez nous il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait perdu son vélo il y a deux ans. Il nous a donné la description et on l'avait, il était issu d'un vol."

Attention, si vous êtes intéressés, la vente n'est pas réservée aux professionnels mais il vous faudra acheter le lot de 46 vélos. La mise à prix de départ est fixée à 200 euros. Les enchères se font en ligne et dure jusqu'à lundi 9 janvier, sur le site du gouvernement : encheres-domaine.gouv.fr